- 1/2
- 2/2
كتب - عاصم الأنصاري:
طرحت شركة تويتر خاصية جديدة لمستخدمي تطبيقها حول العالم، إذ تتيح ربط عدة تغريدات ببعضها البعض.
ووفق ما ذكر موقع "9to5Mac"، يستطيع المستخدم من خلال الخاصية الجديدة ربط التغريدات ببعضها وإنشاء تغريدات بمواضيع مختلفة، حيث يجب عليه الدخول إلى التطبيق، واختيار "إنشاء تغريدة جديدة، وبعدها السحب لأسفل لعرض التغريدات السابقة، وبمجرد اختيار التغريدة قديمة، سترى زر "متابعة الموضوع".
وبمجرد اختيار خيارات "متابعة الموضوع"، يتم توصيل تغريداتك ببعضها البعض.
كما تسمح الميزة الجديدة ربط 3 تغريدات معًا لتظهر كلها سوية، حيث يجب على المستخدم الضغط على أيقونة "الثلاثة أزرار" التي تظهر بالقرب من تغريداته، ومن ثم خيار "متابعة الموضوع"، وبعدها اختيار التغريدات التي يرغب بربطها معا.
جدير بالذكر أن الخاصية الجديدة متاحة حاليًا لمستخدي نظام تشغيل "IOS"، على أن تصل لجميع المستخدمين في وقت لاحق.© متوفر بواسطة مصراوي twitter-threads
كانت هذه تفاصيل خبر تويتر تطرح خاصية جديدة لنشر التغريدات عبر التطبيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.