شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تعلق بعض الرحلات الجوية لإيطاليا بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رونى الطرابلسي وزير النقل التونسى لمحطة إذاعية محلية، اليوم الاثنين، إن بلاده قد تعلق بعض الرحلات الجوية لإيطاليا لتقليل تعرضها لخطر انتشار فيروس كورونا.

وأضاف لإذاعة (شمس إف.إم) أن السلطات تتخذ كل الإجراءات والاحتياطات بالتنسيق مع وزارة الصحة مشيرا إلى أن قرارات ستُتخذ اليوم أو غدا لتجنب المخاطر بما يشمل تعليق بعض الرحلات الجوية.

وقال رئيس هيئة الحماية المدنية في إيطاليا اليوم الاثنين إن أكثر من مئتى حالة إصابة بالفيروس ظهرت فى شمال البلاد منذ يوم الجمعة وتوفي خمسة.

وتونس مقصد سياحي كبير ويتم تسيير العديد من الرحلات الجوية بينها وبين أوروبا بما في ذلك شمال إيطاليا، ولم تعلن تونس بعد ظهور أي حالات إصابة بفيروس كورونا على أراضيها.

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وعلى الرغم من بدء معدلات العدوى في الصين، التي بدأ فيها التفشي، في التراجع فقد زادت الحالات الجديدة بوتيرة سريعة في عدة دول منها إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية. وقالت منظمة الصحة العالمية إن المرض لا يزال يشكل حالة طوارئ دولية.

كانت السلطات فى إيطاليا، أعلنت ارتفاع عدد حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد إلى 5 حالات فيما قفزت حالات الإصابة إلى 219 حالة، وقال رئيس هيئة الحماية المدنية أنجلو بوريللى - حسبما نقلت قناة "سى إن إن" الأمريكية، اليوم الاثنين، "إن 91 من حالات الإصابة تخضع للعزل داخل منازلها، حيث أن إقليم "لومبارديا" الكائن بشمال البلاد هو الأكثر تأثرًا بالفيروس، إذ سجل 167 حالة إصابة وأربع حالات وفاة".

يُشار إلى، أنه توجد مخوف كبيرة من انتشار الفيروس فى أوروبا، وأوضحت السلطات النمساوية إنها ستجتمع اليوم لدراسة الوضع وتقرير ما إذا كان من الضرورى تشديد المراقبة الحدودية مع إيطاليا التى تعد الأكثر تأثرا بالفيروس فى أوروبا.

يذكر أنه سعياً للسيطرة على تفشى انتشار فيروس كورونا فى شمال إيطاليا، كثفت السلطات التدابير لحظر التجمعات العامة، بما فى ذلك إلغاء فعاليات كرنفال البندقية الشهير التى تجذب عشرات الآلاف من المحتفلين إلى المنطقة التى تقع الآن فى قلب تفشى الفيروس.

وكان من المقرر أن يستمر الكرنفال الذى يستقطب عشرات الآلاف من الزوار إلى المدينة الشاطئية حتى يوم الثلاثاء، كما سيتم إغلاق المدارس والجامعات والأماكن العامة الأخرى فى البندقية وبقية فينيتو، ومن المتوقع أن يستمر الإغلاق على الأقل حتى مطلع مارس المقبل.