جنيف.. انتهاء الجولة الثانية من المحادثات العسكرية الليبية

جنيف/ بايرام ألطوغ/ الخليج 365

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، اثنين، انتهاء الجولة الثانية من محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 أمس الأحد، بمدينة جنيف السويسرية، التي تهدف إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا.

وقالت البعثة في بيان، انتهت الجولة الثانية من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 للوصول إلى اتفاق وقف دائم لإطلاق النار والتي عقدت في جنيف بحضور ومشاركة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة.

وشكرت البعثة الأممية الأطراف على الرغبة الصادقة والروح المهنية العالية التي تميزت بها خلال المباحثات.

وأشار البيان أن البعثة الأممية عملت مع الطرفين على إعداد مسودة اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار، وتسهيل العودة الآمنة للمدنيين إلى مناطقهم مع وجود آلية مراقبة مشتركة تقودها وتُشرف عليها كل من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا واللجنة العسكرية المشتركة 5+5."

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وأضاف البيان، أن الطرفين اتفقا على أن يتم عرض مسودة الاتفاق على قيادتيهما لمزيد من التشاور، وعلى أن يلتقيا مجدداً في مارس/آذار المقبل في جنيف لاستئناف المباحثات.

وجددت البعثة الأممية دعوتها لكلا الطرفين إلى "الالتزام الكامل بالهدنة الحالية وضرورة حماية المدنيين وممتلكاتهم والمنشآت الحيوية".

وفي 3 فبراير/ِشباط الجاري، انطلقت الجولة الأولى لاجتماعات اللجنة العسكرية في جنيف، التي تضم 5 أعضاء من حكومة الوفاق الوطني الشرعية و5 آخرين من طرف قوات الجنرال خليفة حفتر، وانتهت في الثامن من الشهر ذاته.

ويشكل عمل هذه اللجنة إحدى 3 مسارات تعمل عليها الأمم المتحدة إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي لحل الأزمة الليبية.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوما للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، التي ينازعها حفتر على الشرعية والسلطة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.