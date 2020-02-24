السودان... انطلاق اجتماعات بروتوكلات حرية التنقل بين دول "إيغاد"

الخرطوم/ الخليج 365
انطلقت في العاصمة السودانية الخرطوم، الإثنين، اجتماعات المصادقة على بروتوكلات الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، حول حرية حركة الأشخاص بين دول الهيئة.
وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، بأن الجلسة الافتتاحية للاجتماعات انطلقت في الخرطوم، بحضور خبراء ومختصين من دول المنظمة الإفريقية شبه الإقليمية.
ونقلت الوكالة عن وزير الداخلية السوداني الطريفي إدريس دفع الله، قوله خلال الجلسة الافتتاحية، "هذه الاجتماعات والتوقيع على البرتوكولات خطوة في اتجاه التكامل الإقليمي مستقبلا".
وأضاف "دفع الله": "هذه البروتوكلات تهدف للتصديق على حرية التنقل داخل الإقليم وإزالة القيود عن مواطني دول (إيغاد) من أجل تحقيق الاندماج القاري، شرط الحصول على التأشيرة والتمتع بالإقامة والعمل".
وأكد على أن السودان يعمل من أجل التكامل ودعم التجارة الإقليمية لمصلحة المواطنين.
وأشار الوزير السوداني إلى أن بلاده بحكم موقعها الجغرافي، تلتقي فيها طرق التنقل حول القارة الإفريقية من الاتجاهات الأربعة.
وتضم منظمة "إيغاد" 8 دول هي: جيبوتي، السودان، جنوب السودان، الصومال، كينيا، أوغندا، إثيوبيا وإريتريا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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