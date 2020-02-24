جمعيات إغاثية تركية ترسل 25 شاحنة مساعدات لأهالي إدلب

جوروم- هطاي/ الخليج 365

أرسلت منظمات إغاثية تركية، الإثنين، 25 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى أهالي محافظة إدلب السورية.

في ولاية جوروم (شمال) نظّمت جمعية المساعدات الإنسانية، حملة جمع تبراعات، شاركت فيها مختلف المنظمات، وتمكنت من جمع 16 شاحنة محملة بالمساعدات.

وعقدت الجمعية مراسم توديع الشاحنات في ساحة المعارض بالولاية، حيث ألقى رئيس الجمعية سليم أوزقباقجي كلمة بهذه المناسبة.

وقال أوزقباقجي إن الأوضاع الإنسانية في إدلب خطيرة جدا، مشددا على أن أطفال إدلب يواجهون خطر الموت تجمدا تحت الأشجار.

وأوضح أن أهالي إدلب بحاحة ماسة إلى المساعدات الإنسانية وفي مقدمتها المخيمات وأدوات التدفئة.

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وأكد أن حملة الجمعية استطاعت جمع تبرعات تسع 16 شاحنة، وتضم الألبسة والغذاء والطحين.

وفي ولاية هطاي (جنوب) أرسلت منظمات إغاثية 9 شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية إلى أهالي إدلب.

وشارك في الحملة الإغاثية الهلال الأحمر، وهيئة الإغاثة التركية، وجمعية خيرية ثالثة.

وتضم المساعدات مختلف المواد الغذائية إلى جانب الماء والخبز والألبسة.

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