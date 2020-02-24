الدفاع التركية: تحييد 6 إرهابيين بعملية نوعية في "تل رفعت" السورية

أنقرة/ محمد بوز تبه/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، تحييد 6 إرهابيين من تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك"، بينهم قياديان في عملية نوعية بمنطقة "تل رفعت" شمالي سوريا.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، أن جهاز الاستخبارات التركي توصل الى معلومة تفيد بعقد قيادات التنظيم المذكور اجتماعا بمنطقة تل رفعت.

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وأضاف أن الجيش التركي نفذ عملية أمنية بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات استهدفت مكان الاجتماع وحيّدت 6 إرهابيين بينهم قياديان.

وتخضع منطقة " تل رفعت" بمحافظة حلب لسيطرة إرهابيي تنظيم "ي ب ك" منذ 2016.



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