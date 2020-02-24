"سرايا القدس" تعلن مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ من غزة باتجاه إسرائيل

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365- أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لـحركة الجهاد الإسلامي، الاثنين، مسؤوليتها عن إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل. وقالت في تصريح مقتضب وصل "الخليج 365" نسخة منه "نعلن مسؤوليتنا عن قصف مغتصبات العدو برشقات صاروخية بعد ظهر اليوم رداً على جريمة استهداف دمشق واغتيال شهيدينا زياد منصور وسليم سليم". وفي وقت سابق، أعلنت الجهاد الإسلامي عن مقتل اثنين من عناصرها وهما "سليم أحمد سليم (24 عاما)، وزياد أحمد منصور (23 عاما)"، في قصف إسرائيلي على سوريا، في ساعة متأخرة من مساء الأحد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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