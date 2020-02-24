نتنياهو: لدى إسرائيل مفاجآت إذا استمر إطلاق الصواريخ من غزة

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن لدى إسرائيل "مفاجآت"، لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، إذا تواصل إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

وقال نتنياهو خلال جولة في مستوطنة "أرئيل" في شمالي الضفة الغربية، برفقة السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان "ينبغي على (حركتي) حماس والجهاد الإسلامي أن تفهما أنه لا يمكن لهذا الوضع ان يستمر".

وأضاف "إذا لم يوقفوا النار بشكل كامل، ليس بعد يوم أو اليوم، وإنما بشكل مطلق، فإننا سنجبر على تنفيذ خطة أعددناها لعملية عسكرية واسعة النطاق".

وتابع نتنياهو في إشارة الى الخطة "إن فيها أمورا جديدة ومفاجآت"، دون مزيد من التفاصيل.

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ومن جهته، فقد قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان لهيئة البث الإسرائيلية، الإثنين، إن إسرائيل "تقترب أكثر من أي وقت مضى من اتخاذ قرار بشن عملية عسكرية واسعة".

وأضاف أردان "إن الوضع لم يعد يحتمل".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن الأحد والإثنين، رصد إطلاق قذائف صاروخية باتجاه إسرائيل.

وأعلنت سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، مسؤوليتها عن إطلاق القذائف، رداً على هجمات شنتها إسرائيل على قطاع غزة، وسوريا، أسفرت عن مقتل 3 من عناصرها.

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