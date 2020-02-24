للمرة الرابعة.. أسر سودانية تطالب بإجلاء أبنائها من ووهان الصينية

الخرطوم / الخليج 365



نفذت أسر سودانية الإثنين، وقفة احتجاجية للمرة الرابعة أمام مجلس الوزراء بالعاصمة السودانية الخرطوم، للمطالبة باجلاء أبنائهم من مدينة ووهان الصينية (مركز تفشي وباء كورونا).

وأفاد مراسل الخليج 365 أن العائلات السودانية المعتصمة، رددت هتاف "ياحكومة السودان ... جيبوا أولادنا من ووهان".

كما رفع المحتجون لافتات ترفض إجلاء الطلاب السودانيين إلى دولة الإمارات.

وقال ممثل الأسر السودانية إبراهيم أحمد إبراهيم، للأناضول، إنه "طلب من أبنائهم المتواجدين في ووهان التوقيع على استمارات تفيد بالموافقة على إجلائهم إلى دولة الإمارات".



وبحسب إبراهيم فإن الاستمارة تتضمن "موافقة الطلاب على المكوث في حجر صحي لمدة ٢٥ يوما".

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ولم يرد حتى الآن أي تصريحات رسمية من الحكومة السودانية حول نيتها إجلاء الطلاب من ووهان إلى الإمارات.

وطالب الحكومة السودانية بتوضيح الحقائق حول مصير إجلاء أبنائهم من الصين.

من جهته قال حسن البشير محمد علي، والد الطالب فاروق خلال حديثه للاناضول إن "الطلاب هناك يعانون وضعاً صعباً للغاية".

وفي 3 فبراير/ شباط الجاري، وجه البرهان بإقامة جسر جوي عاجل لنقل مواطني بلاده من ووهان إلى الخرطوم.

ويتواجد عشرات الطلاب السودانيين في الصين، إضافة إلى تجار ومقيمين، لكن لا توجد أرقام رسمية بأعدادهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.