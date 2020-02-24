عمان تسجل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا

صحيفة الخليج الالكترونية

قال التلفزيون العماني إن وزارة الصحة أعلنت اليوم الاثنين عن تسجيل أول حالتين إصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وأضاف أن الحالتين لمواطنتين عمانيتين قدمتا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتابع أنهما في حالة مستقرة.