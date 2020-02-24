طرفا النزاع الليبي يعرضان في جنيف مسوّدة اتفاق لوقف إطلاق النار

قدّم طرفا النزاع الليبي مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار ينصّ على أن تشرف الأمم المتحدة على العودة الآمنة للمدنيين الذين نزحوا جرّاء القتال، وفق ما أعلنت المنظّمة الدولية الاثنين.
وأفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الطرفين "أعدّا مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار لتسهيل عودة المدنيين الآمنة إلى مناطقهم مع تطبيق آلية مراقبة مشتركة".
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