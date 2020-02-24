عائلة "زين" تحتفي بأعياد الكويت الوطنية

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الروضان تتوسط الصالح ويعقوب والعبدالجليل والخشتي ومذيعي مارينا FM خلال الحفل

نظّمت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت احتفالية خاصة لموظّفيها للاحتفاء بالأعياد الوطنية لدولة الكويت في مقر الشركة الرئيسي بالشويخ، وذلك بحضور مسؤولي الإدارة التنفيذية في الشركة ونجوم عمل زين الوطني الجديد للعام 2020 "قِف علوّاً"، وهي الفعالية التي شهدت بثاً حياً على الهواء مُباشرة لبرنامج الديوانية الإذاعي من مقر زين عبر أثير إذاعة مارينا أف أم 90.4.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن الاحتفالية التي نظّمتها في مقرها الرئيسي بالشويخ قد شهدت حضور الرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت إيمان الروضان، ومسؤولي الإدارة التنفيذية العليا في الشركة، ونجوم عمل زين الوطني للعام 2020 "قِف علوّاً" الفنانة القديرة مريم الصالح، ونجم منتخب الكويت الوطني لكرة القدم سابقاً المرعب جاسم يعقوب، والباحث والمؤرخ فهد العبدالجليل، بالإضافة إلى مذيعي برنامج الديوانية علي خاجة وبشّار الجزّاف وعلي نجم.

وبينت زين أن هذه الفعالية المميزة تُعتبر من واحدة أبرز الأنشطة والبرامج الاجتماعية التي تنظّمها لموظّفيها في شهر فبراير من كل عام، حيث تجمع هذه المناسبة الوطنية الجميلة موظفي الشركة مع الإدارة التنفيذية العليا بالشكل الذي يُعزّز من أواصر الروابط بين أفراد عائلة زين، وتُجدّد روح الفريق الواحد التي تتمتع بها كونها الشركة صاحبة الريادة في سوق الاتصالات الكويتي.

وأوضحت الشركة أن الفعالية شملت تنظيم مجموعة من الأنشطة الترفيهية المميزة التي تمحورت حول عمل زين الوطني "قِف علوّاً"، والتي شارك فيها موظفو الشركة في أجواء وطنية غلبت عليها روح العائلة الواحدة، هذا بالإضافة إلى تنظيم العديد من المسابقات على الهواء مُباشرةً لمستمعي برنامج الديوانية عبر أثير إذاعة مارينا أف أم 90.4 وتوزيع العديد من الجوائز القيّمة والأجهزة الذكية للفائزين، هذا إلى جانب تواجد فرقة معيوف المجلي الشعبية التي أمتعت الجمهور بوصلاتها الغنائية الوطنية المميزة خلال الحفل.

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وشددت زين على حرصها مُشاركة الشعب الكويتي احتفالاته وأفراحه بشكل متميز عاماً بعد عام، مشيرة إلى أنها وضعت بصمتها في هذا الاتجاه بدعمها للعديد من الفعاليات والأنشطة ذات الطابع الوطني خلال فترة الأعياد الوطنية، ويعود إطلاقها لهذا العمل الوطني إلى إيمانها البالغ بأهمية دور القطاع الخاص وخاصة الشركات الكويتية في مشاركة المجتمع أفراحه واحتفالاته الوطنية.

وضمن جهودها الاجتماعية خلال فترة الأعياد الوطنية، نظّمت زين مؤخراً مجموعة من الزيارات الاجتماعية إلى مُستشفى زين التخصصي للأنف والأذن والحنجرة ودور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك لمُشاركتهم فرحة وبهجة الأعياد الوطنية لدولة الكويت بما يعكس بذلك روح الأسرة الواحدة والقيم النبيلة التي جُبل عليها أهل الكويت.

وبينت زين أن الزيارات التي قام بها فريقها التطوعي قد اتسمت بروح عائلية امتلأت بالأجواء الوطنية الجميلة، حيث تضمنت توزيع الهدايا والألعاب على الأطفال المرضى وعائلاتهم والهيئة التمريضية التي تعتني بهم في مستشفى زين التخصصي للأنف والأذن والحنجرة، بالإضافة إلى توزيع الهدايا والألعاب على الأيتام والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة في دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية.

وأكدت الشركة أنها تهدف من هذه الزيارات التفاعلية التي تحرص على تنظيمها على مدار السنة إلى مشاركة المجتمع بمختلف أطيافه الفرحة خلال المناسبات الخاصة، حيث أنها تعتبر هذه المبادرات انعكاساً حقيقياً لعادات وتقاليد المجتمع الكويتي، بالإضافة إلى تفعيل استراتيجية الشركة في مجالات الاستدامة.