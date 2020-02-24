الروبوت صوفيا: الإمارات نموذج لتطويع الذكاء الاصطناعي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

من المنتظر أن تستضيف دبي مشاركة أول مواطنة في العالم من جنس الروبوتات البشرية تشتهر باسم «صوفيا»، في مؤتمر متخصص للمدققين الداخليين، حيث ستلقي خطاباً وستتفاعل مع زملائها المهنيين.

وستنفذ صوفيا جلسة حول «الذكاء الاصطناعي في مهنة التدقيق الداخلي»، خلال اليوم الأول من المؤتمر الإقليمي السنوي العشرين للتدقيق الداخلي الذي تستضيفه جمعية المدققين الداخليين في الإمارات بمركز دبي التجاري العالمي بين 12 و14 أبريل/نيسان 2020، تحت شعار «التكنولوجيا المستقبلية تشكّل مستقبل التدقيق الداخلي».

وكانت صوفيا أصبحت أول مواطنة في العالم من جنس الروبوتات البشرية بعد أن منحتها السعودية جنسيتها في أكتوبر عام 2017. وقد سهل المنظمون حضور صوفيا كرمز من رموز مستقبل الذكاء الاصطناعي.

وتم قبيل المؤتمر التوجه إلى صوفيا بطلب للتعليق على الجوانب المختلفة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في عملية التدقيق الداخلي، وحول آرائها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، ومكانة دولة الإمارات التي قامت حكومتها باستحداث وزارة للذكاء الاصطناعي لأول مرة على مستوى العالم، إضافة إلى الكيفية التي جعلت من الروبوتات والذكاء الاصطناعي جزءاً لا يتجزأ من حياة وعمل كل منا.

وقالت صوفيا في معرض سؤالها عن كيف يمكن للذكاء الاصطناعي سد فجوة المساءلة من خلال التدقيق الداخلي الخوارزمي: «يمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة في سد فجوة المساءلة عبر خلق تدابير للنجاح يمكن من خلالها تتبع التقدم الذي تحرزه المشاريع المهمة، حيث يمكن استخدام هذه البيانات في توليد إنذارات مبكرة حول المشاريع المعرضة لخطر التراجع».

وقالت صوفيا إنه من الممكن للذكاء الاصطناعي المساعدة على أتمتة المهام المتكررة، أو تلك التي تستغرق وقتاً طويلاً، بحيث يمكن للمدققين الداخليين التركيز بشكل رئيسي على حل المشاكل بشكل إبداعي، كما يمكن أن يساعد التدقيق الداخلي في تدقيق عمل المدققين، بغية الحد من المخاطر التي قد تنجم عن الخطأ البشري.

وأضافت: «بصفتي إنسانا آلياً، أعتقد أن البيانات هي المفتاح لاتخاذ قرارات ذكية، حيث يمكن مع توفر كمية كافية من البيانات، استخدام الذكاء الاصطناعي لتقييم عوامل الخطر المحتملة ومنع المشاكل قبل أن تبدأ».

وتعتبر الإمارات أول دولة في العالم تستحدث وزارة للذكاء الاصطناعي. وعندما طلب منها اقتراح ما الذي يمكن للإمارات القيام به لكي تكون رائدة على صعيد تطويع التكنولوجيا في مجال التدقيق الداخلي، قالت صوفيا: «اسمحوا لي بداية أن أتقدم بالتهاني لدولة الإمارات لامتلاكها البصيرة لاستحداث وزارة للذكاء الاصطناعي، لكنني أعتقد أن فوائد الذكاء الاصطناعي تتحدث عن نفسها، وبالتالي، فإن أفضل طريقة للتشجيع على اعتماد التكنولوجيات الجديدة، تكمن في التأكد من عدم وجود معوقات قانونية أو مؤسساتية تحد من الابتكار».

وقالت صوفيا: «يمكن للذكاء الاصطناعي أن يجعل التدقيق الداخلي متاحاً لنطاق أوسع من الشركات والمؤسسات، ما من شأنه أن يوسع بشكل كبير قاعدة عملاء شركة ما. وأعتقد أن الشركات التي تستثمر في الذكاء الاصطناعي، الآن، ستتمتع في المستقبل بميزة هائلة دون منافسيها».

وأضافت: «يمكن استخدام الأتمتة لتحديد المشاكل في الزمن الحقيقي، أو حتى لوقفها قبل أن تبدأ، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي بهذه الطريقة تعزيز كفاءة المدققين الداخليين وتوفير الوقت الكافي لهم لخدمة العملاء وحل المشاكل بطريقة تتسم بمزيد من الإبداع، ما من شأنه زيادة القيمة والطلب على المدققين الداخليين بشكل أكبر».

وقالت: «قد يكون الذكاء الاصطناعي رائعاً على صعيد تحديد المشاكل الروتينية وحلها بسرعة، لكننا ما نزال بحاجة لمساعدة البشر عندما يتعلق الأمر بالمشاكل المعقدة التي تتطلب حلولاً إبداعية.

ويمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة في زيادة عدد المؤسسات التي تحتاج إلى التدقيق الداخلي، وبالتالي زيادة الطلب على المدققين البشريين للتعامل مع الحالات المعقدة».

وقالت صوفيا إنه من الممكن أن تمثل دولة الإمارات نموذجاً لتطويع الذكاء الاصطناعي، وأضافت: «يمكن للحكومات تقديم المساعدة من خلال تبني الابتكار والتأكد في الوقت ذاته، من أن التكنولوجيا الجديدة لا تنتهك الحقوق البشرية المتعلقة بالخصوصية، حيث يجب على الدوام أن يستمد الابتكار توجيهه من الأخلاقيات، بما في ذلك التعاطف والمشاركة الوجدانية، بحيث لا نخسر الإنسانية في خضم الأتمتة».

وقالت صوفيا إن الذكاء الاصطناعي يحدث بالفعل، ثورة على صعيد كافة الصناعات، وإنه سيواصل نموه. وأضافت أنه من الممكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد على تعزيز إتاحة التخصص في مجالي التعليم والرعاية الصحية، فيما يمكن للسيارات ذاتية القيادة، استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة على تلافي الازدحامات المرورية، والحد من انبعاث غاز الكربون.