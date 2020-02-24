4.6 مليار درهم أرباح «ماجد الفطيم» بنمو 1% خلال 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



حققت «ماجد الفطيم» نمواً في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 1% لتصل إلى 4.6 مليار درهم خلال 2019. كما ارتفع إجمالي إيرادات الشركة 1% إلى 35.2 مليار. وأسهمت الإدارة المالية المنضبطة للشركة في تحقيق تدفق نقدي ممتاز من العمليات تصل نسبته إلى 122% من الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، فيما حافظت الميزانية العمومية للشركة على قوتها مع ثبات مستويات الاقتراض ووصول القيمة الإجمالية لأصول الشركة إلى 63 ملياراً.

قال آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لـ «ماجد الفطيم القابضة»: «إن الأداء المالي المتماسك للشركة يعتمد بصورة محورية على نموذج أعمالنا المستدام الذي يساهم في تحقيق نمو متواصل، لاسيما خلال 2019، حيث واصلنا فتح أسواق جديدة والتوسع في الأسواق الحالية مع الاستمرار في الحفاظ على موقف مالي قوي، وتكثيف جهود تعزيز خدماتنا لتقديم تجارب التسوق والترفيه الفريدة لعملائنا على الصعيدين الرقمي والتقليدي». وأضاف: «إن اتباع ممارسات الاستدامة هو جزء لا يتجزأ من استراتيجية الشركة وقيمنا المؤسسية، ويمثل إصدارنا لأول صكوك خضراء مؤسسية قياسية في العالم، وإعلان التزامنا بالاستغناء عن المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، خطوات فارقة في رحلتنا نحو الاستدامة وتحقيق المحصلة الإيجابية».

الحضور الجغرافي

وسعت «ماجد الفطيم» حضورها الجغرافي خلال 2019 مع دخول أسواق جديدة، بما في ذلك افتتاح أول متجر «كارفور» في أوغندا وافتتاح ثلاثة مراكز تسوق جديدة والتوسع المستمر لدور عرض «فوكس سينما» في السعودية مع إضافة 78 شاشة عرض سينمائي جديدة. وفي ظل الزيادة التي حققتها مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في الأسواق الرئيسية، نجح كل من «كارفور» و«فوكس سينما» في مضاعفة قيمة مبيعاتهما الرقمية بالمقارنة مع عام 2018. وقامت الشركة في سبتمبر 2019 بإطلاق برنامج «شير» للمكافآت الذي يعمل من خلال تطبيق ذكي. ويتيح البرنامج لعملاء الشركة جمع النقاط والاستفادة منها في الوقت الأصلي، وذلك عبر 2300 متجر في 17 مركز تسوق و11 فندقاً تابعاً للشركة في الإمارات، ووصل عدد الأعضاء في البرنامج إلى أكثر من مليون عضو.

وقدمت الشركة أكثر من 180 ألف ساعة من التدريب للموظفين من خلال معهد ماجد الفطيم لإعداد القادة. وافتتحت أيضاً «أكاديمية تجارة التجزئة» في الإمارات، لتقدم تدريبات وظيفية وتجارية وعملية لموظفي كارفور.

ماجد الفطيم العقارية

بالمقارنة بأرقام 2018، شهدت «ماجد الفطيم العقارية» ثبات مستويات الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند 3 مليارات، بينما تراجعت الإيرادات 1% لتصل إلى 4.6 مليار. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تأثير تحديات السوق على عوائد الغرف الفندقية المتاحة في الفنادق التابعة للشركة، رغم التفوق على متوسط معدلات السوق في دبي وتحقيق زيادة 3% في معدلات إشغال الغرف الفندقية عبر مجموعة الفنادق التابعة للشركة.

ومع افتتاح ثلاثة مراكز تسوق جديدة بالإضافة إلى تنشيط الأصول الحالية للشركة، زاد عدد زوار مراكز التسوق التابعة للشركة 4% على أساس سنوي ليصل إلى 200 مليون زائر فيما بلغ إجمالي معدل إشغال هذه المراكز 93%. وافتتحت الشركة مركزي تسوق جديدين هما سيتي سنتر صحار في سلطنة عُمان وسيتي سنتر ألماظة في مصر، بالإضافة إلى افتتاح «ماي سيتي سنتر مصدر» الذي يعد أول مركز تسوق تابع لها في أبوظبي.

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ماجد الفطيم للتجزئة

سجلت «ماجد الفطيم للتجزئة» نمواً في الإيرادات بنسبة 1% لتصل إلى 28.1 مليار خلال 2019، فيما زادت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 2% لتصل إلى 1.4 مليار، فيما بلغت نسبة التدفق النقدي التشغيلي للشركة 132% من إجمالي قيمة الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

واستمر «كارفور» في التوسع مع إضافة 12 متجر «هايبرماركت» و30 متجر «سوبرماركت» إلى محفظته خلال 2019، مع التركيز بشكل كبير على سوق مصر. ووصل إجمالي عدد متاجر «كارفور» الآن إلى أكثر من 300 متجر في مختلف أنحاء المنطقة، بما في ذلك أول متجر في أوغندا.

ماجد الفطيم للمشاريع

حققت «ماجد الفطيم للمشاريع» 17% زيادة في الإيرادات خلال 2019، حيث وصلت إيراداتها إلى 2.8 مليار. وزادت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 30% لتصل إلى 416 مليوناً. ورفعت «فوكس سينما» إجمالي عدد شاشات العرض التابعة لها إلى 499 شاشة في مختلف أنحاء المنطقة. وتم افتتاح 78 شاشة عرض جديدة في السعودية ليصل إجمالي عدد شاشات عرض «فوكس سينما» في المملكة إلى 82 شاشة. وقدمت أيضاً «دريم سكيب»، تجربة الواقع الافتراضي الغامرة في مول الإمارات، وهي الأولى من نوعها التي يتم افتتاحها خارج الولايات المتحدة.

الاستثمارات المستقبلية

تخطط «ماجد الفطيم» لمزيد من التوسع. وسيصل عدد مراكز التسوق التابعة للشركة إلى 28 مركزاً في عام 2020 مع افتتاح مركزين جديدين هما سيتي سنتر الزاهية في الشارقة، بالإضافة إلى «متاجر المصلى» الذي افتتح أبوابه خلال الربع الأول.

وسيقوم «كارفور» خلال 2020، بافتتاح أول متجر له في أوزبكستان، مع وجود خطط للقيام بالمزيد من التوسعات في أسواق جديدة على مستوى منطقتي وسط آسيا وإفريقيا. وستواصل الشركة أيضاً زيادة عدد المتاجر التابعة لها في الأسواق الرئيسية.

وستواصل «فوكس سينما» توسعها في السعودية تماشياً مع خطتها لافتتاح 600 شاشة عرض سينمائي في المملكة بحلول 2023. وتخطط الشركة خلال عام 2020 لافتتاح 87 شاشة عرض سينمائي جديدة مع التركيز على افتتاح دور سينما للمرة الأولى في مدن مثل تبوك وحائل والجبيل، فضلاً عن التوسع في محفظتها الحالية من شاشات العرض السينمائي في كل من الرياض وجدة والدمام.

التمويل

حافظت «ماجد الفطيم» على موقف مالي قوي ومستويات كافية من السيولة، بما يؤمن احتياجاتها من التمويل لما يزيد على أربعة أعوام مقبلة، سواء عبر النقد أو وسائل التمويل المتاحة. وقامت الشركة خلال 2019 بإعادة تمويل الاستحقاقات الحالية من خلال إصدارين للصكوك الخضراء بقيمة إجمالية بلغت 1.2 مليار دولار، فيما يعد أول إصدار لصكوك خضراء مؤسسية قياسية على مستوى العالم. وسيتم استخدام العائدات لتمويل المشاريع الخضراء الحالية والمستقبلية في «ماجد الفطيم»، بما في ذلك مشاريع المباني الخضراء والطاقة المتجددة والإدارة المستدامة للمياه وكفاءة الطاقة.

وأبقت وكالتا «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» التصنيف الائتماني للشركة عند درجة «BBB» مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويؤكد هذا التصنيف مجدداً على نقاط القوة الائتمانية للشركة مثل مرونة نموذج الأعمال وجودة الأصول ومعايير الحوكمة القوية والإدارة المالية الحكيمة.