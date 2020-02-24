شكرا لقرائتكم خبر عن مواد بالجسم ترتبط بفرط نشاط المثانة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نُشرت حديثاً بمجلة «الطبيعة- التقارير العلمية» دراسة كشفت عن وجود مواد كيميائية بالبول لدى من يعانون فرط نشاط المثانة، ويجري حالياً تصميم جهاز للكشف عن تلك المواد.

يعاني الكثيرون حالة فرط نشاط المثانة التي تجعل الشخص بحاجة متكررة للتبول حتى خلال الليل، وقام الباحثون من خلال المرحلة الأولى من الدراسة بمحاولة التوصل لعلامات حيوية بالبول ترتبط بتلك الحالة، والمرحلة التالية تصميم جهاز بسيط للكشف عنها.

يتطلب تشخيص فرط نشاط المثانة أولاً استبعاد عدة مشاكل صحية كبعض أمراض السرطان وداء السكري والتهابات المسالك البولية وغيرها، والذي يتم باستخدام عدة طرق للفحص يكون بعضها غازياً للجسم.

ولكن يقوم الباحثون بتطوير أداة بسيطة للفحص تعمل بذات الطريقة التي تعمل بها أداة فحص الحمل المنزلية، ما سوف يجعل تشخيص المشكلة فورياً ويعجل بتحديد العلاج المناسب.

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