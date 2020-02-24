شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الرعاية الاجتماعية للفنانين العرب مطلع مارس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تنطلق أولى أعمال رابطة أهل المسرح في مطلع شهر مارس المقبل، من خلال «صندوق الرعاية الاجتماعية للمسرحيين العرب». وكان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، قد أعلن في ختام الدورة السابقة من أيام الشارقة المسرحية عن تأسيس الرابطة.

في اليوم العربي للمسرح، 10 يناير/‏‏كانون ثاني الماضي، أعلن إسماعيل عبد الله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح عن انطلاق الرابطة كمؤسسة منبثقة عن الهيئة، تعمل بتوجيهات رئيسها الأعلى صاحب السمو حاكم الشارقة، كمشروع متعدد الأغراض والمهمات، ليكون شاملاً للعديد من الجوانب الحياتية التي تهم أهل المسرح. ووضعت الهيئة خطة شاملة لتفعيل هذه الرابطة، لتسهم في رعاية احتياجات المسرحيين العرب الاجتماعية، كما تعمل على تنمية الوعي المهني والحقوقي لديهم. وتتأسس رؤية الرابطة على رعاية الفنانين، وتمثل رسالة في إشاعة روح التعاضد والتضامن وترسيخ حق الفنان المسرحي وعائلته في حياة كريمة.

ولرابطة أهل المسرح عدة أهداف، منها: المساهمة في توفير أسباب الحفاظ على كرامة الفنان المسرحي من ناحية الرعاية الاجتماعية في حالات العجز التي تحول دون ممارسته لمهنته المسرحية.

والمساهمة في رفع مستوى الوعي الحقوقي لدى الفنانين المسرحيين لضمان حقهم في العيش الكريم.

أما صندوق الرعاية الاجتماعية للمسرحيين العرب، فهو أول مشاريع الرابطة، ويسهم في رعاية الاحتياجات الاجتماعية للفنانين العرب، ضمن الضوابط التي يحددها نظام عمل الهيئة باعتبارها المسؤولة عن عمل الرابطة.

أوجه المساعدة والتعاضد التي يقدمها صندوق الرعاية الاجتماعية:

أولاً: فئة المساعدة الاجتماعية للفنان المسرحي خلال مرحلة المرض الذي يقعد الفنان عن العمل لفترة قصيرة المدى.

يستفيد الفنان المسرحي من المساعدة الاجتماعية التي تسهم في استقراره العائلي خلال المرض الذي يُقعده عن ممارسة مهنته الفنية، لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.

- تمنح المساعدة الاجتماعية الشهرية للمستفيد لمدة لا تزيد على سنة ولمرة واحدة.

- يتم تقدير قيمة المساعدة الشهرية من طرف إدارة الرابطة ومستشاريها، وتتناسب مع خط العيش الكريم المقدر رسمياً في بلد المستفيد.

- يتوقف منح المساعدة بانتفاء أسباب العجز أو توفر جهة أو أفراد من عائلته ومحيطه يقومون بتوفير متطلباته الاجتماعية.

يتوقف منح المساعدة للمستفيد في حالة الوفاة.

ثانياً: فئة المساعدة الاجتماعية للفنان المسرحي خلال مرحلة المرض الذي يُقعد الفنان عن العمل لفترة طويلة المدى.

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- يستفيد المسرحي من المساعدة التي تسهم في استقراره العائلي خلال المرض الذي يقعده عن ممارسة مهنته الفنية لفترة تزيد على سنة.

- تمنح المساعدة الشهرية للمستفيد لمدة تقدرها الرابطة، على ألا تزيد على ثلاث سنوات.

- تقوم الرابطة بدراسة التقارير المقدمة إليها.

- يتم تقدير قيمة المساعدة الشهرية من طرف إدارة الرابطة ومستشاريها، وتتناسب مع العيش الكريم المقدر رسمياً في بلد المستفيد.

- يتوقف منح المساعدة بانتفاء أسباب العجز أو توفر جهة أو أفراد من عائلته ومحيطه يقومون بتوفير متطلباته الاجتماعية.

يتوقف منح المساعدة للمستفيد في حالة الوفاة.

ثالثاً: المساعدة الاجتماعية الطارئة للفنان المسرحي:

الفئة الأولى، فئة المساعدة الاجتماعية في حالة وفاة الفنان المسرحي:

- تمنح الرابطة مساعدة للورثة لمرة واحدة وقدرها 5000 دولار، بعد تقديم المستندات القانونية الخاصة بحقوق الورثة أو تفويضهم لطرف أو شخص منهم لاستلام المساعدة.

الفئة الثانية: فئة المساعدة الاجتماعية للمسرحي في الحالات الحرجة:

- تقوم إدارة الرابطة بالتثبت والاستشارة وتقدير حجم المساعدة الخاصة بالحالة المحددة، على ألا تتجاوز المساعدة مبلغ 10آلاف دولار، تدفع لمرة واحدة.

ومقر الرابطة ضمن مقر الأمانة العامة ل»الهيئة العربية» بالشارقة ويمثلها الأمين العام للهيئة بصفته الاعتبارية، ويحق لإدارة الرابطة طلب كل الوثائق التي تلزم للتحقق والدراسة.وقال إسماعيل عبد الله: «أعلن امتناني لصاحب السمو حاكم الشارقة الذي شرفنا بتكليف الهيئة بالعمل على تأسيس رابطة أهل المسرح التي ستكون واحدة من مشاريع عمل الهيئة في خدمة المسرحيين على امتداد الوطن العربي، وقد أعلنا في اليوم العربي للمسرح عن تحوّل الحلم إلى حقيقة، وأطلقنا رابطة أهل المسرح من خلال تأسيس أولى مراحل عملها وأقسامها (صندوق الرعاية الاجتماعية للمسرحيين)؛ رابطة تتطور بتطور وعينا وجهدنا، لتكون عوناً لكل أهل المسرح المؤمنين به خلاصاً والمخلصين له؛ رابطة تهدف إلى المساهمة في حفظ كرامة المسرحيين خلاصة العصر والأوان».

وتابع: «لقد جاء تكليف صاحب السمو حاكم الشارقة للهيئة بتنفيذ هذه المبادرة الكريمة وتأسيس هذه الرابطة، عاملاً جديداً يزيد من إيماننا بأهمية المشاريع الاستراتيجية التي يطلقها سموه، ويزيد من تصميمنا على أن يتم الأمر بما يليق بهذه الثقة الغالية، إن رابطة أهل المسرح تؤكد أن كرامتنا وكرامة الفنان المسرحي العربي كل واحد، وصاحب السمو حاكم الشارقة راعيها».