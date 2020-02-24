أسرار وراء تأسيس جامعة الدول العربية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

يتناول كتاب «جامعة الدول العربية قراءة في تاريخ العرب المعاصر»، للدكتور إبراهيم أحمد أبو القاسم، الإرهاصات الأولى لتأسيس الجامعة العربية، كان ذلك في أعقاب اندلاع الحرب العالمية الثانية، فأثناء تقدم الحلفاء طلبوا من العرب المساعدة لقواتهم الزاحفة ضد دول المحور، مقابل الوعد بمنحهم تقرير المصير، إلا أن تلك الوعود بعد انتهاء الحرب ذهبت أدراج الرياح، وتأكد للعرب أن تحرير الأرض والحصول على الاستقلال، لا يأتيان عن طريق مهادنة المستعمر.

أثبتت حركة المقاومة العربية صمودها وثباتها ضد المحتل الأجنبي، ولم يترك العرب فرصة إلا واستغلوها للتنديد بسياسة الاستعمار، وعلى سبيل المثال في المؤتمر الإسلامي، الذي عقد بالقدس في ديسمبر/‏كانون الأول عام 1931 قدموا ميثاقاً عربياً نص على وحدة العالم العربي، وطالبوا ببذل أقصى الجهود في كل قطر عربي؛ للحصول على الاستقلال، وإقامة الوحدة العربية، إلا أن المحتلين الأوروبيين كانوا يرفضون أي وحدة تجمع العرب، وفي مقدمة هؤلاء بريطانيا.

لكن أحداث الحرب العالمية الثانية، كان لها تأثير في الموقف البريطاني إزاء العرب، حيث شعرت بريطانيا بأهمية المنطقة العربية في دعم وتعزيز موقفها في الحرب، ما جعل أنتوني إيدن وزير خارجية بريطانيا، يدلي ببعض التصريحات لكسب ود العرب، من ذلك تصريحه بأن بريطانيا لا تمانع في قيام أي اتحاد عربي بين الدول العربية، وهذا التصريح اتخذه البعض ذريعة لتشويه فكرة تأسيس جامعة الدول العربية، والادعاء بأن الجامعة صنيعة بريطانيا، إلا أن الأحداث التاريخية تؤكد أن هذه الحجة واهية، ولا تستقيم مع واقع الأحداث، حيث كانت بريطانيا تضع العراقيل أمام الجامعة العربية منذ نشأتها، بعد أن تأكد لها أن أهم القضايا التي تشغل اهتمام الجامعة العربية هي قضايا الاستقلال والتحرر، لذلك تجاهلت الحكومة البريطانية مكاتبات أمانة الجامعة، مدعية أنها لا تتمتع بشخصية قانونية دولية.

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في كتابه «أسرار الجامعة العربية»، يقدم وحيد الدالي (تولى موقع مدير مكتب أمين عام جامعة الدول العربية عبد الرحمن عزام وعاش سنوات التأسيس) تفسيرات منطقية لتصريحات وزير الخارجية البريطاني، فهو يقول: «إن ما يقال بأن جامعة الدول العربية صنيعة بريطانيا، ونتيجة لتصريح أنتوني إيدن وزير خارجية بريطانيا، الذي أعلنه سنة 1943 فهذا غير صحيح، وحقيقة الأمر أن وزير الخارجية أصدر هذا التصريح ليطمئن العرب على مستقبلهم بعد الحرب العالمية الثانية، وفي الوقت نفسه كان عبارة عن مزايدة سياسية اقتضتها ظروف الحرب بين ألمانيا وبريطانيا، فقد أعلنت الحكومة الألمانية على لسان هتلر، أنه في حالة كسب ألمانيا الحرب، فإنها تضمن سلامة الدول العربية، وتؤكد وتؤيد استقلالها، وتعمل على إيجاد اتحاد فيما بينها».

في تقرير أعدته وزارتا الخارجية والمستعمرات البريطانية في ديسمبر 1941 عن الاتحاد العربي، تضمن معلومات وافية عن إيجابيات وسلبيات الاتحاد بالنسبة لبريطانيا، وجاء في التقرير ملاحظة توحي بالنوايا الخفية لبريطانيا، من خلال هذا الطرح الذي تقدمه للعرب، يقول التقرير: «أما المضار فعدم استعداد الرأي العام العربي للاتحاد، لأنه يستدعي تضحيات بالمصالح المحلية لحساب المصالح القومية، وقد يثير العداء بين الأسر الحاكمة والشقاق الديني والنزاع الطائفي».

أدرك العرب بعد انتهاء الحرب الثانية، أن الاستمرار في تكريس التجزئة، وفرض سياسة الأمر الواقع، سيجعل الشعوب العربية ترزح تحت الاحتلال الأجنبي، ويصبح الحصول على الاستقلال صعباً؛ لذلك بدأ التحرك والمشاورات للبحث عن صيغة مناسبة لتوحيد الجهود العربية، لاسيما أن الظروف العالمية كانت مواتية، وبدأت المشاورات العربية، وتم الاتفاق على توجيه مصر الدعوة إلى العراق وشرق الأردن والسعودية وسوريا ولبنان واليمن، وهي الدول التي كانت قد حصلت على استقلالها، ولو أن ذلك الاستقلال لم يكن كاملاً، وكانت الدعوة بقصد عقد اجتماع لممثلي تلك الدول، لتبادل الرأي في موضوع الوحدة.

صادقت على هذا البروتوكول خمس دول عربية في 7 أكتوبر/‏تشرين الأول 1944، ويعدّ هذا البروتوكول الأرضية التي بني عليها ميثاق إنشاء الجامعة، وفي الثاني والعشرين من مارس/‏آذار 1945 تم التوقيع على الصيغة النهائية لنص الميثاق.