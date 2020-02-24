تميم ختم زيارته لعمّان بـ"تغريدة تويتر"

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نصر المجالي: ختم أمير قطر تميم بن حمد زيارته التي امتدت ليومين للأردن، بتغريدة على (تويتر) قال فيها إن الزيارة ستعزز العلاقات الأخوية وتزيد التعاون بين البلدين في مجالات عدة كالاستثمار والرياضة والطاقة وتبادل الخبرات.

وأضاف تميم بن حمد الذي كان في وداعه، اليوم الإثنين، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بأن الزيارة ستعزز مسيرة العمل العربي المشترك ومصالح شعوب المنطقة المتطلعة لتعزيز التكاتف لمواجهة التحديات التي تحيط بنا جميعا.

وكان بيان للديوان الملكي الأردني قال يوم الأحد إن الملك عبدالله الثاني وأمير قطر تميم بن حمد تحادثا في قصر الحسينية حول قضايا إقليمية وثنائية وتطورات المنطقة وسبل توسيع آفاق التعاون بين البلدين.

وأضاف البيان أن الملك وضيفه القطري أكدا اعتزازهما بالعلاقات الأخوية بين البلدين، والحرص على النهوض بها في مختلف المجالات، خصوصاً الاقتصادية منها.

ووصل أمير قطر إلى عمان بعد ظهر يوم الأحد في زيارة هي الثانية من نوعها للأردن منذ توليه السلطة في الإمارة الخليجية، وتنتهي الزيارة يوم غد الإثنين بعدما كانت مقررة ليوم واحد.

