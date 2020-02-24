دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Vivo تعقد مؤتمر في 28 من فبراير للكشف عن نموذج هاتف APEX 2020 ظهر على التقنية بلا حدود.

حددت شركة Vivo يوم 28 من فبراير لعقد مؤتمرها القادم لكشف النقاب عن نموذج هاتف APEX 2020 الذي يأتي بتصميم unibody 3D، دون أي منافذ أو أزرار مادية في التصميم.

كانت خطط Vivo الأولى للكشف عن نموذج هتف APEX 2020 خلال فعاليات MWC 2020، إلا أن إلغاء الحدث هذا العام دفع الشركة إلى تأجيل كشف النقاب عن هذا النموذج حتى يوم 28 من فبراير في حدث خاص بالشركة.

ويأتي هاتف APEX 2020 برؤية جديدة في تصميم الهواتف الذكية، حيث يقدم النموذج تصميم غير تقليدي في الهواتف الذكية، مع توقعات بدعم الهاتف لمعدل تحديث 120Hz في الشاشة.

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من جانب أخر يكشف الإعلان التشويقي لهاتف APEX 2020، عن كاميرة periscope في الجهة الخلفية من الهاتف والتي تدعم تكبير بتفاصيل واضحة ودقيقة.

كما تشير التوقعات إلى أن نموذج هاتف APEX 2020 يأتي بتصميم الكاميرة أسفل الشاشة للكاميرة الأمامية، كما يتميز بتقنية الشحن فائق السرعة، من بين تقنيات أخرى في الهاتف، لذا نترقب حدث Vivo يوم 28 من فبراير لنتعرف على تفاصيل أكثر حول هذا الإصدار.

المصدر

هذا الموضوع Vivo تعقد مؤتمر في 28 من فبراير للكشف عن نموذج هاتف APEX 2020 ظهر على التقنية بلا حدود.