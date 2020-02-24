دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Realme تستعد لإطلاق سوارتها الذكية في 5 من مارس في السوق الهندي ظهر على التقنية بلا حدود.

حددت شركة Realme يوم 5 من مارس للكشف الرسمي عن سوارتها الذكية، على أن تتميز السوارة بشاشة AMOLED ملونة.

تستعد Realme لإطلاق سوارتها الذكية الجديدة والتي تأتي بمنفذ يدعم الشحن، وتنطلق بثلاثة من الألوان للسوارة يأتي من بينهم اللون الأصفر والأسود.

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ولقد أكدت الشركة خلال مؤتمرها الذي عقد اليوم على شبكة الإنترنت للإعلان الرسمي عن هاتف realme X50 Pro، على أن سوارة realme القادمة ستتميز بتكلفة منخفضة مقارنة بالإصدارات المنافسة في الأسواق، كما تضم مستشعر لرصد معدل ضربات القلب.

المصدر

هذا الموضوع Realme تستعد لإطلاق سوارتها الذكية في 5 من مارس في السوق الهندي ظهر على التقنية بلا حدود.