دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady الاعلان عن Olympus PEN E-PL10 كاميرا ميرورليس بمستشعر 16 ميجابكسل وتصوير 4K تم الاعلان عن كاميرا Olympus PEN E-PL10 اخر ابتكارات شركة اوليمبوس وهي كاميرا ميرورليس مايكرو فور ثيردز والتي تتمتع بتصميم كلاسيكي مشابه لكاميرات الفيلم، شاهد الفيديو التقديمي للكاميرا ثم تابع القراءة… © القيادي الاعلان عن Olympus PEN E-PL10 كاميرا ميرورليس بمستشعر 16 ميجابكسل وتصوير 4K إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO تخطي الإعلان اقرأ ايضاً | اوليمبوس E-M5 Mark III بسرعة 10 صور في الثانية وتصوير 4K ابرز ميزات كاميرا Olympus PEN E-PL10 الحجم والتصميم مما يجعلها ملائمة للتصوير في الشوارع والتجمعات العائلية مع امكانية اقرانها بالهاتف الذكي. © alqiyady الاعلان عن Olympus PEN E-PL10 كاميرا ميرورليس بمستشعر 16 ميجابكسل وتصوير 4K كاميرا Olympus PEN E-PL10 تحتوي على مستشعر Live MOS مايكرو فور ثيردزبوضوح 16.1 ميجابكسل مع معالج صور TruePic VIII ونظام تثبيت ثلاثي المحاور مما يسهل عملية تسجيل فيديو بدقة 4K. ايضاً الكاميرا تحتوي على عدسة Olympus ED قياس 14-42 ملم مع فتحة F3.5-5.6 شاشة LCD تعمل باللمس مع دوران 180 درجة واتصال واي فاي وبلوتوث. تم تحسين واجهة المستخدم لإعطاء المستخدمين الذين يرغبون بآلية نقل صور سهلة من الكاميرا إلى الهاتف، يمكن تنظيم الصور المراد نقلها بسهولة حسب التاريخ وعن طريق التمرير من شاشة LCD. Advertisements © alqiyady الاعلان عن Olympus PEN E-PL10 كاميرا ميرورليس بمستشعر 16 ميجابكسل وتصوير 4K يتوفر وضع Scene أيضًا لتسهيل التقاط الصور اثناء الليل وصور الماكرو والحركة والأنواع الشائعة الأخرى من اللقطات التي تحتاج الى بعض الخبرة، ايضاً هناك ميزة التصوير الصامت وهو أمر ممكن أيضًا في الوضع اليدوي ووضع ART، ويمكن للكاميرا التصوير بسرعة تصل الى 8.6 صورة في الثانية. تحتوي الكاميرا على فلاش منبثق مدمج وفتحة Hotshoe لاضافة فلاش خارجي، كما أن كاميرا Olympus PEN E-PL10 متوافق مع نظام فلاش RC اللاسلكي من اوليمبوس. © alqiyady الاعلان عن Olympus PEN E-PL10 كاميرا ميرورليس بمستشعر 16 ميجابكسل وتصوير 4K كما ذكرنا سابقًا فإن الكاميرا تتمتع بعدسة 14-42 ملم ببعد بؤري مكافئ لـ 28-84 ملم، مع توفر حلقة زوم الكترونيا لتوفير تحكم سلسل اثناء التصوير، الجمال الحقيقي لكاميرا اوليمبوس PEN E-PL10 هو توافقها مع مجموعة واسعة من عدسات مايكرو فور ثيردز من مختلف العلامات التجارية. © alqiyady الاعلان عن Olympus PEN E-PL10 كاميرا ميرورليس بمستشعر 16 ميجابكسل وتصوير 4K * سعر كاميرا Olympus PEN E-PL10 سعر كاميرا Olympus PEN E-PL10 يبلغ 600$ دولار امريكي اي ما يعادل: 2,205 درهم اماراتي / 2,250 ريال سعودي / 185 دينار كويتي / 2,185 ريال قطري / 9,325 جنيه مصري. The post الاعلان عن Olympus PEN E-PL10 كاميرا ميرورليس بمستشعر 16 ميجابكسل وتصوير 4K appeared first on Creative School Arabia. تم نشر هذا المقال على موقع القيادي

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