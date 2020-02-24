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العراق تُغلق منفذ صفوان الحدودي مع الكويت

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العراق تُغلق منفذ صفوان الحدودي مع الكويت دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية العراق تُغلق منفذ صفوان الحدودي مع الكويت

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الإثنين، إغلاق معبر صفوان الحدودي مع الكويت بطلب من السلطات الكويتية، وذلك عقب الإعلان عن إصابات بفيروس كورونا.

ونقل موقع «السومرية نيوز» العراقي، عن مصدر أمني قوله، إنه بطلب من الكويت، تقرر إغلاق منفذ صفوان الحدودي حتى إشعار آخر، مُضيفًا أنه لم تعرف حتى الآن أسباب غلق المنفذ.

وكشفت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الإثنين، عن إصابة 3 أشخاص بفيروس كورونا في الكويت من العائدين من مشهد الإيرانية، وذلك بعد إجراء الفحوصات الأولية لهم.

شاهد ايضًا: الصين.. تدابير احترازية لمحاولة وقف تفشي كورونا

مقدم من سكاي نيوز

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الصين.. تدابير احترازية لمحاولة وقف تفشي كورونا

سكاي نيوز عربية

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وأوضحت الوزارة، أن الحالة الأولى لكويتي والثانية لمواطن سعودي والحالة الثالثة لشخص من غير محددي الجنسية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية «كونا».

وأشارت «الصحة الكويتية»، إلى أن الحالة الصحية للمصابين حتى الآن طبيعية، ولم تظهر عليهما أي أعراض للمرض، أما الحالة الثالثة فهي لغير محددي الجنسية، ويبلغ من العمر 21 عامًا.

وتابعت: هناك بوادر أولية ظهرت بأعراض المرض، والحالات الثلاث المصابة تحت الملاحظة المستمرة من قبل الهيئة الطبية، مؤكدة أن وزارة الصحة بالتنسيق مع الهيئات والجهات المعنية في الدولة، اتخذت الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازم، وفقًا للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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