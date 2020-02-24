شكرا لقرائتكم خبر عن ستوديو تحليلى نسائى لمباراة الهلال والاتحاد لأول مرة بالسعودية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الشاشات السعودية سابقة هى الأولى من نوعها، حيث قامت محللة رياضية بتحليل لقاء فريقي الهلال والاتحاد السعودي، خلال لقائهما الأخير فى الدوري السعودي.

وأذاعت "قناة 24 سعودي العائلة" برنامجا رياضيا نسائيا، ، لتحليل المباريات بعنوان "الكورة عندنا"، ليستضيف البرنامج المحللة الرياضية، نجود الزهراني، ولمى العنزي، لتحليل لقاء "الكلاسيكو" والذي انتهى بفوز الهلال بهدف نظيف، وفقا لموقع "سبوتنيك".

وتحدثت الزهراني عن أسباب خسارة الاتحاد، كما أرجعت العنزي إلى أن سبب إلغاء هدف الاتحاد في اللقاء سبب حالة من الإحباط في الفريق.

حقق نادى الهلال فوزا قاتلا على ضيفه الاتحاد بنتيجة 1 / 0 فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "جامعة الملك سعود" في قمة مباريات الجولة الـ 19 من الدورى السعودى للمحترفين.



الاستوديو التحليلى



مقدمة الاستوديو

Advertisements

هدف المباراة الوحيد احرزه البرازيلى كارلوس إدواردو فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة، وألغى حكم اللقاء هدفا للاتحاد فى الدقيقة 80 أحرزه البرازيلى رومارينيو بعد الرجوع لتقنية الفيديو "VAR".

وقاد فابيو كاريل، المدير الفنى البرازيلي، فريق اتحاد جدة للمرة الأولى بعد توليه المسئولية خلفاً للمدرب الهولندى تين كات، الذى أقيل من منصبه لسوء النتائج.

بتلك النتيجة يحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدورى السعودى للمحترفين برصيد 44 نقطة بفارق 3 نقاط عن النصر (حامل اللقب) الذى تغلب على الحزم 2-0، بينما يحتل فريق الاتحاد المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة فى موقف لا يحسد عليه.

جدير بالذكر أن الهلال نجح فى التفوق على الاتحاد، فى لقاء الدور الأول، بنتيجة 3 – 1، سجل ثلاثية الزعيم، كارلوس إدواردو هدفين و سیباستیان جيوفينكو، بينما أحرز روماريو هدف العميد الوحيد.