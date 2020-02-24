شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب الليبى يعلق مشاركته بالمسار السياسى فى جنيف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس النواب الليبى، تعليق مشاركته فى المسار السياسى بجنيف، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.
وفى وقت سابق قال المستشار عقيلة صالح، إن العمليات التي يقوم بها الجيش الليبي في العاصمة طرابلس، لا تهدف لإعادة الحكم العسكري لليبيا.
وأضاف عقيلة صالح، أن مؤتمر برلين قد يحل الأزمة الليبية، حال التوافق على تشكيل حكومة جديدة للبلاد، كما تحدث عن سيناريوهات التدخل المقابل حال تدخل تركيا وحول تقييم ما حدث في موسكو مؤخرا وما أسباب عدم التوقيع اوضح عقيله انه خلال مشاركتنا قدم إلينا البيان الذي تضمن الكثير من الجهود المشكورة للحكومة الروسية والرئيس فلاديمير بوتين، إلا أننا لم نوقع لأننا كنا بحاجة لدراسة الأمر، خاصة أنه تضمن التعهد بالبنود الواردة فيه، وما عكر الأجواء هو حضور الجانب التركي.
كشف المستشار عقيلة صالح ، رئيس مجلس النواب الليبى عن خطة مكونة من 12 بندا لإنهاء الأزمة فى بلاده ، وأكد صالح، خلال كلمته التى ألقاها فى افتتاح جلسة مجلس النواب، على الثوابت الوطنية لمجلس النواب والشعب الليبى والتى لا يمكن التنازل عنها، للوصول إلى دولة المؤسسات والقانون ورفض التفريط فى المكتسبات السياسية والعسكرية التى تحققت فى مشروع وطنى ينهى الأزمة التى تمر بها البلاد.
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