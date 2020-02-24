شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الجزائر: القمة العربية لم يتم تحديد موعدها بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محند صالح لعجوزى، السفير الجزائرى في مصر، أن موعد القمة العربية التي تستضيفها الجزائر في دورتها الجديدة لم يحدد بعد.

وأكد السفير لعجوزى في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الجزائر ستستضيف القمة العربية المقبلة .. إلا أنه لم يتم تحديد موعد انطلاقها حتى الآن.

ومن المقرر أن تنعقد القمة العربية في دورتها العادية في نهاية شهر مارس من كل عام. وربما تحول ظروف الدولة المستضيفة للقمة لتأجيل موعدها إلا أن انعقاد القمة العربية السنوية أمر ضرورى لدعم العمل العربى المشترك والتعاطى مع الإشكالات السياسية التي تهدد المنطقة.

وفى مطلع شهر فبراير الجارى، تلقى أحمد أبوالغيط، الأمين العام للجامعة العربية، دعوة رسمية لزيارة الجزائر للتشاور حول الترتيبات المتعلقة بعقد الدورة العادية الـ 32 للقمة العربية التي عرضت الجزائر استضافتها نهاية شهر مارس المقبل، طبقاً للترتيب الأبجدي الذي اتخذ معياراً لاستضافة الدول العربية القمم الدورية.

Advertisements