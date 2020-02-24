جمعية مغربية تندد بجريمة قتل الشاب الفلسطيني محمد الناعم بغزة

الرباط / خالد مجدوب/ الخليج 365

نددت جمعية المبادرة المغربية للدعم والنصرة (غير حكومية)، بجريمة قتل الجيش الإسرائيلي للشاب الفلسطيني محمد الناعم (27 عاما)، ثم سحله والتنكيل به.

ووصفت الجمعية، في بيان، هذه الخطوة بـ"جريمة ضد الإنسانية نكراء ومتوحشة"، مجددة دعمها للشعب الفلسطيني ووقوفها بجانبه في مواجهة الاحتلال.

كما عبرت عن رفضها لكل أشكال التطبيع التي تحاول تحسين صورة "العدو المجرم".

واعتبرت أن خطوات التطبيع لا يمكن أن "تغير الطبيعة العنصرية للاحتلال وسلوكه المنافي لكل الأعراف والمواثيق الدولية".

وأكدت الجمعية انخراطها في كل الفعاليات المنددة بهذا السلوك العدواني المنافي للإنسانية، والرافضة لصفقة القرن المزعومة .

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وحمّلت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لـ"الجهاد"، إسرائيل المسؤولية عن تداعيات قتل الشاب الفلسطيني، الذي قالت إنه "أحد عناصرها".

وقال الناطق باسم "سرايا القدس" أبو حمزة عبر "تويتر" إن "اختراق وتوغل آليات العدو الصهيوني واستهدافها أحد مجاهدينا داخل حدود قطاع غزة بشكل وحشي ومجرم، عدوان واضح يجب على العدو أن يتحمل نتائجه".



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