طرابلس: تركيا في ليبيا لحماية المدنيين

جنيف/الخليج 365

قال وزير خارجية حكومة "الوفاق" الوطني الليبية محمد طاهر السيالة، إن الهدف من التواجد التركي في بلاده، هو حماية المدنينن، مبيناً أن الوجود التركي هناك حقق توازناً على أرض الواقع.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في جنيف، على هامش مشاركته في جلسة لمجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة.

وأضاف أنه لولا وجود تركيا في ليبيا حالياً، لكان "من المستحيل أن نكون (حكومة الوفاق) في موقعنا الحالي، الوجود التركي حقق توازناً على أرض الواقع."

وحذّر السيالة قوات اللواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، من مهاجمة المناطق السكنية في العاصمة طرابلس، مبيناً أن قواته لا تبعد عنها سوى بضع كيلومترات.

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وفي 3 فبراير/ِشباط الجاري، انطلقت الجولة الأولى لاجتماعات اللجنة العسكرية في جنيف، التي تضم 5 أعضاء من الحكومة و5 آخرين من طرف قوات حفتر، وانتهت في الثامن من الشهر ذاته.

ويشكل عمل هذه اللجنة إحدى المسارات الثلاثة التي تعمل عليها الأمم المتحدة إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي لحل الأزمة الليبية.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوما للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، التي ينازعها حفتر على الشرعية والسلطة.

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