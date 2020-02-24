الكويت تحظر تصدير مستلزمات فحص كورونا

محمد إبراهيم / الخليج 365



حظرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، الإثنين، تصدير المطهرات والقفازات الطبية بكافة أنواعها ومستلزمات فحص فيروس "كورونا الجديد" بعد تأكيد إصابة 3 أشخاص بالفيروس في البلاد.



وذكرت الوزارة، في بيان، أن القرار شمل حظرا مؤقتا لتصدير وإعادة تصدير المطهرات والمعقمات الخاصة بالجسم والأسطح التي تحتوي على كلوروهكسيدين من 0.5 بالمئة إلى 5 بالمئة، والكحول الإيثلي بنسبة 70 بالمئة إلى 95 بالمئة.



وأشار القرار إلى حظر تصدير القفازات الطبية واللبس الوقائي (الجسم والأحذية)، ومستلزمات فحص "كورونا الجديد".



وصباح اليوم، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أن الفحوصات الأولية التي أجريت للقادمين من مدينة مشهد الإيرانية أظهرت 3 حالات مؤكدة بـ"كورونا الجديد".



Advertisements

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الحالة الأولى لكويتي (53 سنة)، والثانية لسعودي (61 سنة)، وحالتهما الصحية إلى الآن طبيعية، ولم تظهر عليهما أي أعراض للمرض.



وأضافت أن الحالة الثالثة لشخص من البدون (لا يحمل جنسية) عمره 21 سنة، وظهرت عليه بوادر أعراض المرض.

وظهر الفيروس في مدينة ووهان وسط الصين لأول مرة، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان؛ ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.