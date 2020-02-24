طائرات إسرائيلية تشن غارتين على قطاع غزة

غزة/ نور أبو عيشة، هاني الشاعر/ الخليج 365-

شنت طائرات إسرائيلية حربية، الاثنين، غارتين على موقعين فلسطينيين، يتبعان لحركة الجهاد الإسلامي، في قطاع غزة، دون التبليغ عن وقوع إصابات.

وأفاد مراسل وكالة الخليج 365 بأن مقاتلات إسرائيلية شنت غارة على موقع يُطلق عليه اسم "حطين"، ويتبع لسرايا القدس، الجناح المسلّح لحركة الجهاد الإسلامي، كما قصفت أرضا تقع شرقي مخيم البريج، وسط القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان وصل وكالة الخليج 365، إنه شن، الإثنين "سلسلة غارات ضد أهداف تابعة للجهاد الإسلامي في قطاع غزة، ومن بينها مجمع عسكري في خانيونس (جنوب) يستخدم للتدريبات ولتخزين وسائل قتالية".

وأضاف إنه قصف أيضا "بنية تحت أرضية في البريج".

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وذكر أن هذه الغارات جاءت ردًا على إطلاق الرشقات الصاروخية من القطاع باتجاه إسرائيل.

وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، رصد إطلاق 14 قذيفة صاروخية من قطاع غزة، تم اعتراض 12 منها.

ولم تعلن سرايا القدس، رسميا، مسؤوليتها عن إطلاق القذائف الصاروخية، لكن الجيش الإسرائيلي اتهمها بذلك.

ويأتي هذا التصعيد بعد ساعات من الهدوء الحذر الذي ساد القطاع، عقب ليلة من التوتر قصف خلالها الجيش الإسرائيلي عشرات المواقع الفلسطينية في قطاع غزة، وسوريا. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.