البرلمان العراقي يحدد الخميس موعداً لجلسة الثقة بحكومة علاوي

العراق/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

أعلنت رئاسة مجلس النواب (البرلمان) العراقي، الإثنين أن الجلسة الاستثنائية للتصويت على الثقة بالحكومة الجديدة ستعقد الخميس المقبل.

جاء ذلك بعد أن عقد المجلس اجتماعاً خاصاً لبحث تحديد موعد للجلسة الاستثنائية.

واشترطت الرئاسة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه أن يُرسل رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي المنهاج الوزاري والسير الذاتية للمرشحين قبل الموعد المحدد.

وقررت الرئاسة خلال الاجتماع عقد الجلسة الاستثنائية المقررة للتصويت على الثقة بالحكومة الجديدة، الخميس المقبل.

وكان نائب رئيس مجلس النواب (البرلمان) العراقي حسن الكعبي أعلن الأحد أن الجلسة الطارئة الخاصة بالنظر في الثقة بحكومة علاوي ستعقد الأربعاء المقبل.

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إلا أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، قال في بيان، السبت، إن موعد الجلسة لا يمكن تحديدها ما لم يصل برنامج الحكومة والسير الذاتية لمرشحي الوزارات.

وتم تكليف علاوي بتشكيل الحكومة العراقية، إثر توافق غير معلن بين زعيم "تحالف" الفتح هادي العامري وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.



ويواجه علاوي اعتراضات من القوى السياسية الكردية والسنية البارزة، فضلاً عن الحراك الشعبي الذي يطالب بشخصية مستقلة بعيدة عن التبعية للأحزاب والخارج.



وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي، على تقديم استقالتها مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2019.

ويصر المتظاهرون على رحيل ومحاسبة كل الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.