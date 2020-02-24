نتنياهو: لسنا في عجلة لشن حرب على غزة

القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الخليج 365
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، الإثنين، إن إسرائيل ليست في عجلة من أمرها لشن حرب على غزة، لكنه لم يستبعدها.
وأضاف لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "لسنا في عجلة من أمرنا للحرب؛ لأننا نريد الحفاظ على جنودنا، لكن على حماس أن تعلم أنها (أي الحرب) قد تحدث في أي لحظة".
وفي إشارة إلى الإسرائيليين الأربعة الذين تقول إسرائيل إن "حماس" تحتجز جثتي اثنين منهم بجانب اثنين آخرين أحياء في غزة منذ العام 2014، قال نتنياهو: "نقوم بجميع أنواع الأمور الخفية عن الأنظار بشأن قضية الأسرى والمفقودين".
وأضاف نتنياهو: "آمل أن نتمكن من تحقيق نتائج"، دون مزيد من التفاصيل.
وتقول إسرائيل إن "حماس" تحتجز جنديين تعتقد إنهما فارقا الحياة وإسرائيليين أخرين منذ الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2014.
ويأتي حديث نتنياهو، الذي لوح عدة مرات خلال الفترة الماضية بشن حرب على غزة، بعد ليلة من التوتر الشديد قصف خلالها الجيش الإسرائيلي عشرات المواقع الفلسطينية في غزة، عقب إطلاق صواريخ من القطاع ردا على قتل إسرائيل أحد عناصر "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي".
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