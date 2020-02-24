طائرات الاحتلال تستهدف موقع للمقاومة جنوب قطاع غزة

صحيفة الخليج الالكترونية

استهدفت الطائرات الحربية الاسرائيلية، اليوم الاثنين، موقع تابع للمقاومة الفلسطينية باكثر من صاروخ في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وافادت مصادر بأن الطائرات الاسرائيلية قصفت موقع حطين التابع لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، بصواريخ حربية، وسط اضرار جسمية في المكان، دون وقوع اصابات.

ويذكر، ان الطائرات الاسرائيلية شنت سلسلة غارات على مواقع المقاومة الفلسطينية منذُ ليلة أمس حتى الآن، فيما قصفت المقاومة بالصواريخ المدن الاسرائيليةـ، ردًا على التنكيل بجثمان الشهيد محمد الناعم.