شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتصرف حال هروب عاملة منزلية لديها تأشيرة خروج نهائي؟.. توضيح من «الجوازات» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
أكدت المديرية العامة للجوازات، أن صاحب العمل مُلزم بمتابعة الخروج النهائي لمكفوله، كما أوضحت الإجراءات الضرورية حال هروب العاملة المنزلية.
وقالت الجوازات في تغريدة نشرتها بحسابها الرسمي على موقع تويتر، ردًا على استفسار من مواطن، بأنه في حال منح المقيم تأشيرة خروج نهائي فعلى صاحب العمل متابعة مغادرة مكفوله وعدم الاكتفاء بمنح التأشيرة فقط.
وأضافت الجوازات أنه في حال عدم معرفة مقر للمكفول، يقوم صاحب العمل بإجراءين، هما: “إلغاء التأشيرة، وتسجيل بلاغ تغيب عن العمل”.
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