حركة الجهاد الإسلامي تطلق دفعة جديدة من الصواريخ على اسرائيل من غزة

أطلقت حركة الجهاد الإسلامي الاثنين ستة صواريخ إضافية على الأقل على اسرائيل من قطاع غزة بعد الضربات الليلية التي شنها الجيش الاسرائيلي على مواقع لها في غزة وسوريا، كما أفادت مصادر متطابقة.
وقال الجيش الاسرائيلي في رسالة مقتضبة لوسائل الاعلام "تم إطلاق ستة صواريخ من غزة على الأراضي الاسرائيلية. اعترض نظام القبة الحديدية المضاد للصواريخ خمسة منها" فيما أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في الوقت نفسه أنها اطلقت صواريخ.
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