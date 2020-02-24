شركة بيجو تكشف النقاب عن سيارتها Landtrek الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

كشفت شركة بيجو النقاب عن سيارتها Landtrek الجديدة من فئة موديلات البيك آب، والتي تعتمد على محركات تعمل بوقود البنزين أو الديزل.



وأوضحت الشركة الفرنسية أن السيارة البيك آب الجديدة تمتاز بباقة من التجهيزات مستمدة من سيارات الركوب، كما تروج بيجو لسيارتها الجديدة، المتوافرة بكابينة فردية أو مزدوجة، من خلال راحة قيادة على نفس مستوى موديل الفئة المتوسطة 508، كما تتربع على لوحة القيادة شاشية لمسية قياس 10 بوصات.

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وتتوافر السيارة البيك آب الفرنسية بنظام الدفع الخلفي أو الرباعي، ويستند نظام الدفع على محرك بنزين سعة 2.4 لتر بقوة 210 أحصنة وآخر ديزل سعة 1.9 لتر بقوة 150 حصانا، وأفادت شركة بيجو أن سيارتها تتمتع بحمل جر 3.5 طن، وحمل صافي 1.2 طن.

ومن ضمن التجهيزات المتطورة، التي تزخر بها سيارة البيك آب الجديدة، 6 وسائد هوائية و4 كاميرات والعديد من الأنظمة المساعدة، ولم تذكر بيجو أي تفاصيل حتى الآن عن سعر السيارة الجديدة.