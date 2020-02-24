شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تستعد لاستقبال أول دفعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

عقدت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، أول جامعة للدراسات العليا المتخصصة ببحوث الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، أول اجتماع رسمي لمجلسها الاستشاري لمراجعة ومناقشة أنشطتها مع استعدادها لاستقبال أول دفعة من طلاب الدراسات العليا في سبتمبر 2020.



وأكد أعضاء المجلس الاستشاري ضرورة التعاون المباشر مع مختلف القطاعات لضمان التوافق بين مخرجات الجامعة واحتياجات السوق.

ويشمل ذلك استيعاب الطلاب لكامل المنظومة المطلوبة لتطبيق علوم الجامعة في السوق بما في ذلك الإلمام بحقوق الملكية الفكرية، وقوانين براءات الاختراع، والحصول على المشورة المالية للشركات الناشئة.

ويقوم المجلس الاستشاري بتقديم توصيات استراتيجية للجامعة، فضلاً عن دعمها في تأمين المساعدات المالية الخارجية، وإمكانية التدريب الداخلي وتوفير فرص العمل لطلاب الجامعة.

وحضر الاجتماع، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة رئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، والدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، وسارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة المسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة.

كما حضر جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس دائرة المالية في أبوظبي، والبروفيسور السير مايكل برادي، الرئيس المؤقت لجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وبينج شياو، عضو مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.

وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر إن تأسيس الجامعة يستهدف إرساء مكانة متميزة للإمارات وتعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي.

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وتابع: "مع الإقبال الكبير من خلال تلقي آلاف الطلبات للتسجيل، أنا على ثقة بأن جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ستسهم في رعاية ودعم وتطوير المواهب والكفاءات الاستثنائية في مجال الذكاء الاصطناعي، وستكون هذه العقول الواعدة نواة لتأسيس منظومة متكاملة تنقلنا إلى عصر جديد".

يشار إلى أن الجامعة بدأت بالفعل مراجعة طلبات التسجيل للعام الدراسي 2020، حيث تم تدقيق أكثر من 1,000 طلب بلغ الآن المرحلة النهائية قبل القبول لبرامج الماجستير والدكتوراه في مجالات تعلم الآلة، ومعالجة اللغات الطبيعية، والرؤية الحاسوبية.

وتقدم الجامعة برامج ماجستير العلوم والدكتوراه في المجالات الرئيسية للذكاء الاصطناعي، وستتعاون مع واضعي السياسات والشركات حول العالم لتكريس دور الذكاء الاصطناعي كعامل مؤثر في تحقيق تحول إيجابي.

ويمكن للطلاب الخريجين التقدم إلى "جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي" عبر موقع الجامعة الإلكتروني. وسينطلق العام الدراسي الأول لطلاب الدراسات العليا في مقر الجامعة بمدينة مصدر.

وتقدم "جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي" لجميع الطلاب المقبولين منحة دراسية كاملة، بالإضافة إلى مجموعة من المزايا التي تشمل بدلا شهريا وتأمينا صحيا والإقامة والسكن.

وستعمل الجامعة مع كبريات الشركات المحلية والعالمية لتأمين التدريب للطلاب ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل.

جدير بالذكر أن جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، التي تم إطلاقها في أكتوبر 2019، ومقرها "مدينة مصدر" بأبوظبي، تهدف إلى تمكين الطلاب والشركات والحكومات من تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتسخيرها لتحقيق التقدم.