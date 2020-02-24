دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سوني تعلن رسمياً عن هاتفي Xperia 1 Mk II وXperia Pro ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة سوني الآن عن الإصدارات الجديدة من هواتف Xperia، حيث كشفت الشركة عن هاتف Xperia 1 Mk II وأعلنت أيضاً عن هاتف Xperia Pro الذي يطور الآن بمميزات جديدة في الكاميرة ودعم لهوائيات mmWave.

Sony Xperia 1 II

ينطلق هاتف Xperia 1 Mk II بشاشة HDR OLED بحجم 6.5 إنش ودقة عرض 4K، مع أبعاد 21:9 cinematic، كما تتخطى سوني رفع معدل تحديث الشاشة في هاتف Xperia 1 Mk II لتدعم الهاتف بتقنية Motion Blur Reduction التي تعمل على خفض الضبابية عند الحركة، والتي تعمل على دعم معدل تحديث 90Hz في الشاشة بكفاءة أعلى في ضبط الإطارات.

كما يضم هاتف Xperia 1 Mk II إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل بحجم مستشعر 1/1.7 وتركيز PD AF مزدوج مع OIS، كما يتميز بفتحة عدسات F/1.7، وأخر بزوايا عرض واسعة وأيضاً دقة 12 ميجا بيكسل، مع طول بؤري 16مم وفتحة عدسات f/2.2 مع مستشعر بحجم 1/2.6 وميزة التركيز التلقائي المزدوج PD AF، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 1 ميجا بيكسل مع عدسات telephoto، مع بعد بؤري 70 مم، وفتحة عدسات f/2.4 مع حجم مستشعر 1/3.4 وميزة التركيز التلقائي PD AF في المنتصف، كما تضم إعدادات الكاميرة مستشعر 3D iTOF للتركيز التلقائي السريع.

وتدعم إعدادات الكاميرة في هاتف Xperia 1 Mk II تقنيات أكثر كفاءة مع عدسات أسرع، حيث يدعم تصوير 20 إطار لكل ثانية مع ميزة التركيز التلقائي السريع مع الحركة، كما تأتي الكاميرة الأمامية في الهاتف بدقة 8 ميجا بيكسل في الإطار العلوي للهاتف.

ومن المقرر أن يضم هاتف Xperia 1 Mk II معالج Snapdragon 865، مع مودم 5G لدعم شبكات sub6، كما يضم ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

هاتف Xperia 1 Mk II يدعم معايير IP65/IP68 لمقاومة الماء والغبار، ويضم بطرية بقدرة 4000 mAh، كما يدعم تقنية الشحن اللاسلكي، ويضم مدخل 3.5مم للسماعات.

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سوني تدعم هاتف Xperia 1 Mk II أيضاً بإعدادات مميزة في الصوتيات، مع صوتيات ثلاثية الأبعاد 360 درجة، ومحرك AI لصوتيات واضحة.

هاتف Xperia Pro هو أحد إصدارات سوني قيد التطوير في الوقت الراهن، لذا لم تكشف سوني عن مواصفات الهاتف كاملة بشكل دقيق، إلا أن الشركة أشارت إلى أن هذا الإصدار يضم منفذ HDMI، كما يتكامل بسلاسة مع كاميرة Sony Alpha التي يمكن أن تتكامل مع الهاتف ليكون عدسات viewfinder خارجية للكاميرة.

أيضاً من المقرر أن يدعم هاتف Xperia Pro الإتصال بشبكات 5G في نطاق أوسع، كما سيتيح زر الإختصار الجانبي في إطار الهاتف تنشيط أي تطبيق بسرعة فائقة، أيضاً يأتي الهاتف بسعة تخزين تصل إلى 512 جيجا بايت، على أن يتميز بتصميم أقوى مستوحى من كاميرة Alpha.

كما يدعم هاتف Xperia Pro هوائيات 5G mmWave، حيث من المتوقع أن يصل إلى سرعة 5 جيجا بت في الثانية أو سرعات أعلى، ومن المتوقع أن ينطلق هذا الإصدار في سوق الولايات المتحدة.

المصدر

هذا الموضوع سوني تعلن رسمياً عن هاتفي Xperia 1 Mk II وXperia Pro ظهر على التقنية بلا حدود.