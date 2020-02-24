شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد: الجيش السورى ينفذ ضربات جوية على النقطة التركية بريف إدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، ومقره لندن، بتنفيذ الطائرات الحربية السورية ضربات جوية على محيط النقطة التركية فى منطقة كنصفرة بريف إدلب الجنوبي، وقال مدير المرصد، رامى عبد الرحمن، فى تصريحات أوردتها قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، اليوم الاثنين، إن القوات التركية ردت بقصف صاروخى مكثف على مواقع قوات النظام بريفى إدلب الشرقى والجنوبي.

على صعيد متصل، وثق المرصد السورى مقتل 5 مدنيين جراء قصف جوى روسى على كل من كوكبة والفطيرة بجبل الزاوية، وسط استمرار القصف الجوى المكثف من قبل الطائرات الروسية الحربية على بلدات وقرى جبل الزاوية وكفرنبل، بالتزامن مع اشتباكات متواصلة بين الفصائل من جانب، وقوات الجيش السورى من جانب آخر على محاور عدة فى المنطقة.

وحذر مصدر عسكرى سورى، فى وقت سابق، من أنه سيتم التعامل مع أى اختراق للأجواء السورية، على أنه عدوان عسكرى خارجي.

كما وثق المرصد السورى لحقوق الإنسان، مقتل 11 عنصرا من الفصائل المسلحة بينهم 7 من المتشددين، فيما قتل 8 من قوات النظام، خلال الاشتباكات والقصف على محورى الشيخ دامس وحنتوتين غرب معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي.

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وأشار المرصد السوري، إلى مواصلة قوات النظام تقدمها جنوب مدينة إدلب بغطاء جوى روسي، وتمكنت من ضم المزيد من المناطق، ليرتفع تعداد المناطق التى سيطرت عليها خلال الساعات الماضية إلى 7 مناطق وهي: الشيخ دامس وحنتوتين والركايا وتل النار وكفرسجنة والشيخ مصطفى والنقير؛ وبذلك يرتفع تعداد المناطق التى سيطرت عليها قوات النظام فى محافظة إدلب منذ بدء العملية العسكرية فى الـ 24 من الشهر المنصرم إلى 109.

ولفت، إلى استئناف الطائرات الحربية الروسية قصفها المكثف على حماة وإدلب، حيث استهدفت بعد منتصف ليل الأحد-الاثنين وصباح اليوم، لأماكن فى "أحسم والبارة وفطيرة وكوكبة ومحمبل وكفرنبل وحزارين وبسقلا ومحيط معرة حرمة بريف إدلب وشير مغار بريف حماة"، بالتزامن مع قصف صاروخى تنفذه قوات النظام بشكل متجدد على المناطق ذاتها، وبذلك يرتفع تعداد الغارات من الطائرات الحربية الروسية التى قصفت أرياف إدلب وحلب واللاذقية إلى 132.

وأوضح المرصدن أن قصفا بريا متبادلا وقع بين فصائل مسلحة من جهة، وقوات النظام من جهة أخرى، على المحاور شرق مدينة إدلب بالقرب من طريق "إم 4".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قد دعا، الجمعة الماضية، لوقف إطلاق النار فورا فى إدلب لإنهاء الكارثة الإنسانية، وتجنب تصعيد لا يمكن السيطرة عليه.