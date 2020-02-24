شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين والصومال يبحثان تعزيز آليات التعاون فى كافة المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحرينى زايد بن راشد الزيانى، مع نظيره الصومالى المهندس عبدالله علي حسن، العلاقات الثنائية التى تربط البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيز آليات التعاون بينهما فى كافة المجالات، والقضايا موضع الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبيان - خلال اللقاء الذى عقد فى إطار الزيارة الرسمية للوزير الصومالى للبحرين وفقا لوكالة الأنباء البحرينية اليوم الاثنين - أهمية الزيارات واللقاءات الثنائية فى تعزيز وتطوير التعاون فى مختلف المجالات.

وأشار وزير التجارة البحريني إلى الإمكانيات التي تمتلكها بلاده التي تعد موقعاً استراتيجياً للاستثمار في ظل وجود البيئة الملائمة والتسهيلات التي توفرها الحكومة للمستثمرين والتي جعلت منها بوابة للأعمال في المنطقة ومقراً إقليمياً للعديد من الشركات العالمية.

من جهته.. أشاد وزير التجارة والصناعة الصومالي بالدور الذي تلعبه حكومة البحرين في جذب الاستثمارات العالمية من خلال تسهيل إقامة المشروعات المتميزة وتهيئة الأرضية الملائمة لها، مما يدفع بالعديد من المشاريع العالمية الضخمة لاختيار البحرين كمركز لعملياتها في منطقة الشرق الأوسط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البحرين والصومال يبحثان تعزيز آليات التعاون فى كافة المجالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.