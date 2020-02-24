العراق يسجل أول إصابة مؤكدة بـ"كورونا"

العراق / إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلنت السلطات العراقية، الإثنين، تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا الجديد" في البلاد وهي لشخص يحمل الجنسية الإيرانية.

وقالت دائرة صحة محافظة النجف، جنوبي العراق، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "نتائج فحوصات مختبرية أُجريت اليوم، أظهرت إصابة بفيروس كورونا الجديد لأحد طلبة العلوم الدينية من حملة الجنسية الإيرانية ممن دخلوا العراق قبل قرار خلية الأزمة الوزارية بمنع دخول المواطنين الإيرانيين".

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وأضاف البيان أن "الكشف عن الحالة تم لدى قيام الفرق الصحية بالتحري على الزائرين والطلبة في محلات سكناهم، حيث وجدت شكوكا لدى هذا الطالب؛ فتمت إحالته للمستشفى وأرسلت مسحات منه للفحص المختبري مع وضعه في ردهات العزل، وأظهرت نتائج التحليل أنه حامل للفيروس".

كان العراق اتخذ جملة تدابير احترازية إثر تسجيل حالات إصابة ووفيات بـ"كورونا الجديد" في الجارة الشرقية إيران، بينها حظر دخول الإيرانيين إلى البلاد عبر المعابر الحدودية، وتعليق رحلات خطوط الجوية العراقية الحكومية إلى إيران من مطاري بغداد والنجف (جنوب).

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قررت بغداد حظر دخول الأشخاص القادمين من الصين إلى البلاد، فيما أجلت رعاياها من مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي "كورونا"، حيث تم الإبقاء عليهم لمدة أسبوعين في الحجر الصحي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.