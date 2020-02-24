الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق 6 قذائف من غزة

القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الخليج 365
قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق 6 قذائف صاروخية من قطاع غزة، الإثنين، تم اعتراض 5 منها.
وقال افيخاي أدرعي، متحدث الجيش الإسرائيلي، في بيان: "تم رصد إطلاق 6 قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل حيث اعترضت الدفاعات الجوية 5 منها".
وسبق ذلك إعلان الجيش الإسرائيلي إطلاق صافرات الإنذار جنوبي إسرائيل.
وقالت نجمة داود الحمراء، التي تقدم الإسعافات للإسرائيليين، في بيان، إن إسرائيلية واحدة أصيبت بالصدمة في بلدة سديروت قرب حدود غزة.
ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق القذائف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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