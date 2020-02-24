الجزائر / حسان جبريل / الخليج 365
أعلنت وزارة الطاقة الجزائرية، الإثنين، شراء 3 ناقلات نفطية وغازية جديدة لصالح شركة تسويق وتوزيع الوقود "نفطال" الحكومية بتكلفة 133 مليون دولار.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن اثنتين من الناقلات تم استلامهما اليوم بميناء العاصمة، على أن يتم استلام الناقلة الثالثة مستقبلا دون إعطاء موعد محدد.
وستخصص الناقلة الأولى لنقل الغاز المسال بين الموانئ الجزائرية؛ إذ تبلغ طاقتها 13 ألف متر مكعب، وتم بناؤها في بالصين.
بينما ستُخصص الناقلة الثانية لنقل المواد البترولية من نفط خام ووقود (بنزين وديزل) بين الموانئ الجزائرية؛ إذ تبلغ طاقتها 46 ألف طن، وتم بناؤها في كوريا الجنوبية.
وذكر البيان أن الناقلة الثالثة بطاقة 13 ألف متر مكعب ستخصص لنقل الغاز المسال، ويتم بناؤها حاليا في الصين.
وتحتكر شركة "نفطال" الحكومية عمليات تسويق وتوزيع الوقود في الجزائر، بينما تتكفل شركة "سوناطراك" الحكومية بالإنتاج واستيراد جزء من الاحتياجات من الخارج.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر تشتري 3 ناقلات للنفط والغاز بقيمة 113 مليون دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.