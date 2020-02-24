السودان.. حميدتي يطالب الأمم المتحدة بتنمية دارفور

الخرطوم / الخليج 365

طالب نائب رئيس مجلس "السيادة" الحاكم في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الإثنين، وكالات الأمم المتحدة بالتوجه إلى العمل التنموي في دارفور بدلا عن العمل الإغاثي.

جاء ذلك خلال خطاب لحميدتي، في ورشة عمل بالعاصمة الخرطوم، حول "تنمية قدرات عن حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لقوات الدعم السريع" نظمتها بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور "يوناميد".

وناشد حميدتي، البعثة الأممية بالعمل على إعادة النازحين واللاجئين إلى قراهم.

وفي 17 فبراير الجاري، وقعت الحكومة السودانية و"الجبهة الثورية" المتمردة، اتفاقا لتمديد التفاوض بينها في جوبا لمدة ثلاثة أسابيع، حتى 7 مارس/آذار المقبل، قابلة للتجديد.

Advertisements

وقال حميدتي "يأتي اهتمام قوات الدعم السريع بقضايا حقوق الإنسان من المسؤولية الواقعة على عاتقها في حفظ الأمن الداخلي وحماية الحدود".

وأشار إلى أن "قوات الدعم السريع ظلت تعمل بشفافية ووضوح تامين ولا توجد ما تخفيه طوال فترة عملها".

وتابع: "قوات الدعم السريع ظلت تعمل وفق القانون الذي يحفظ حق الجميع خاصة المدنيين، كما أن اتباع القوانين الدولية سيظل هدفا ساميا سنظل نعمل به".

ولفت حميدتي إلى أن حماية المدنيين سيظل واحدا من أهم أولويات الدعم السريع.



الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.