وزير الصحة اللبناني: لا توجد حالات إصابة جديدة بكورونا

بيروت/وسيم سيف الدين/الاناضول

قال وزير الصحة العامة اللبناني، حمد حسن، اليوم الإثنين إنه من أصل 33 مشتبها به، هناك حالة كورونا واحدة، تم الإعلان عنها، ولا يوجد حالات أخرى حتى اليوم.

جاء كلام حسن، في مؤتمر صحافي عقب لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في القصر الرئاسي شرق بيروت.

وأضاف أن "الإجراءات المتبعة في مطار بيروت لمنع انتشار فيروس كورونا يمكن وصفها بالمسؤولة، وهي تتم بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية."



وتابع الوزير قائلا إن "أي راكب تظهر عليه عوارض المرض سيُعزل في مستشفى رفيق الحريري أما الآخرون فسيتم إرسالهم إلى مراكز كشفية في مناطقهم".



ودعا حسن الشعب اللبناني إلى "الثقة بالإجراءات المتبعة"، لافتًا إلى أن "حالة الهلع الهستيري غير مقبولة."



ورأى أن "هناك وضعا اقتصاديا ضاغطا، وبالتالي فإن وقف الهدر ومحاربة الفساد من الأولويات الاستراتيجية المعتمدة لتطوير السياسات الصحية في لبنان."

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وذكر أن رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب "يصرّان مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على موضوع تأمين المستلزمات الطبية، ويعتبرونه خطاً أحمر".

على صعيد متصل، حطّت في مطار رفيق الحريري الدولي وسط بيروت صباح اليوم، الطائرة الإيرانية "Iran Air" قادمة من طهران وعلى متنها 215 شخصًا.

وقال مراسل الاناضول إن الإجراءات اللازمة اتخذت لإخضاع طاقمها وركابها للفحوص الاحترازية المتعلقة بفيروس "كورونا".

وأفادت مصادر في مطار بيروت للأناضول أن "الطائرة الثانية ستصل قرابة الـ 7 مساءً بتوقيت بيروت آتية من مشهد الإيرانية".

وسجّل لبنان، الجمعة، أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديدة لسيدة قادمة من إيران، وفق ما أعلن وزير الصحة في مؤتمر صحفي بالعاصمة بيروت.

وظهر الفيروس في مدينة ووهان وسط الصين لأول مرة، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان؛ ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.