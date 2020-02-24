"اشتية" يندد بمصادقة إسرائيل على مشاريع استيطانية في القدس

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365



ندد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الإثنين، بمصادقة الحكومة الإسرائيلية على مشاريع استيطانية في مدينة القدس المحتلة.



جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح الجلسة الأسبوعية لحكومته في رام الله.

وقال اشتية "ندين الهجمة الاستيطانية في القدس المحتلة، وبناء آلاف الوحدات في المدينة، وإعلان بناء الاف وحدات جديدة على أراضي مطار القدس الدولي".

وأضاف "حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعمل على عزل مدينة القدس عن بقية الأرض الفلسطينية، في خطوة لإنهاء أي فرصة لقيام دولة فلسطينية مستقلة".

وحذر رئيس الوزراء من التداعيات الخطيرة للتوسع الاستيطاني والاقتحامات المتواصلة للمستوطنين للمسجد الأقصى.



ودعا "العمال الفلسطينيين وكل مكونات الشعب بعدم العمل في المستوطنات الإسرائيلية، أو تزويدها بمستلزمات البناء".



والثلاثاء قالت صحيفة هآرتس، إن وزارة الإسكان الإسرائيلية تعد لمشروع استيطاني ضخم شمالي مدينة القدس، في المنطقة التي نصت خطة صفقة القرن، المزعومة على إقامة منطقة سياحية فيها.



ويقع المشروع الإسرائيلي الجديد في منطقة قلنديا، شمالي مدينة القدس.

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ويحيط بهذه المنطقة الجدار العازل الذي أقامته إسرائيل في عام 2002 .



وحتى ما قبل سنوات، كانت المنطقة تتبع لمطار قلنديا الدولي الذي أنشأ عام 1920، إبان الانتداب البريطاني على فلسطين، واستولت عليه إسرائيل عام 1967، واستخدمته في رحلات داخلية، قبل أن يتم اغلاقه نهائيا عام 2000.



وعبر رئيس الوزراء الفلسطيني عن رفض حكومته لبناء سكة قطار تربط مطار اللد "بن غوريون" بحائط البراق (الحائط الجنوبي للمسجد الأقصى).



وقال اشتية "يخترق خط سكة الحديد البلدة القديمة بنفق يخلخل أركان الحوض المقدس (المسجد الأقصى)".



ودعا منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، للعمل من أجل وقف مشروع القطار.

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وصادق جهاز التنظيم والبناء في إسرائيل، الإثنين، على البدء في أعمال مد طريق "القطار السريع" إلى البلدة القديمة في القدس الشرقية وحائط البراق، وفق وسائل إعلام عبرية، بينها صحيفة "يسرائيل هيوم" والقناة "20".

كما أدان "اشتية" ما أسماه جريمة قتل وتنكيل الجيش الإسرائيلي بالشهيد محمد الناعم في قطاع غزة، صباح الأحد.



وأثار مقطع مصور، غضب الفلسطينيين، ويظهر جرافة إسرائيلية تسحل جثمان الفلسطيني (الناعم) الذي قضى نحبه برصاص الجيش الإسرائيلي، قرب السياج الأمني، جنوبي قطاع غزة.

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