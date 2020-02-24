الجيش الإسرائيلي يغلق الطرق ويوقف حركة القطارات في محيط غزة

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365

أغلق الجيش الإسرائيلي العديد من الطرق والمواقع وأوقف حركة القطارات في محيط قطاع غزة.

وقالت هيئة البث العبرية، الإثنين، إن الجيش أغلق بعض الأماكن والطرق القريبة من حدود قطاع غزة.

وأضافت "تقرر أيضا وقف حركة القطارات بين عسقلان وبئر السبع".

كما أغلقت محطات السكك الحديدية في سديروت ونتيفوت واوفاكيم -وهي تجمعات يهودية في غلاف قطاع غزة-، بحسب الهيئة.

Advertisements

وتابعت "تم تعليق الدراسة في مدينة عسقلان وتجمعات سكانية يهودية في غلاف قطاع غزة".

وأشارت إلى أن الجيش أغلق معبر بيت حانون "إيريز"، شمالي قطاع غزة أمام حركة الفلسطينيين.

وأعلن قصف عشرات الأهداف الفلسطينية في قطاع غزة الليلة الماضية وفجر اليوم.

كما أشار إلى أنه قصف أهدافا لحركة الجهاد الإسلامي في العاصمة السورية دمشق.



الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.