طشقند تحتضن مواجهة النصر الآسيوية

صحيفة الخليج الالكترونية تسلمت إدارة نادي النصر، خطاباً من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمس، يكشف من خلاله عن اختيار مدينة طشقند الأوزبكية، أرضاً محايدة، لمباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام سباهان الإيراني، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

من جانب آخر، أبانت لـ “الرياضية” مصادر خاصة، أن نواف شكر الله، الحكم البحريني، صحح البطاقة الصفراء التي سُجلت في الدقيقة 65 باسم عبد الرحمن العبيد، لتصبح باسم نايف الماس مدافع الفريق، حسب الخطاب الذي وصل إلى النادي العاصمي قبل أيام.

وتشمل قائمة لاعبي النصر المهددين بالإيقاف بداعي الإنذارات، المغربي نور الدين أمرابط، والبرازيلي جوليانو، ومختار علي.

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