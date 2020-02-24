“برنت” ينخفض

صحيفة الخليج الالكترونية انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي برنت للعقود الآجلة اليوم بنسبة 3.08% إلى 56.70 دولاراً أمريكياً. وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 2.83% إلى 51.87 دولاراً أمريكياً.

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