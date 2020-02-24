إصابة سبعة أشخاص في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

صحيفة الخليج الالكترونية

أصيب سبعة أشخاص الليلة الماضية عندما أطلق مسلح النار بسوق شعبية في هيوستون بولاية تكساس الأمريكية.

وأفاد قائد شرطة مقاطعة هاريس إيد جونزاليس للصحفيين أنه أصيب سبعة أشخاص خلال عملية إطلاق النار ، مشيرًا إلى أنه تم اعتقال مشتبه به في موقع الهجوم.

وأضاف أن تحقيقًا يجري، ولم تتوافر معلومات فورية عن دوافع الهجوم.