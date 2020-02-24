الإسكان: الزوجة تستفيد من الدعم السكني بهذه الحالة

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت وزارة الإسكان عن أنه يمكن للزوجة الحصول على الدعم السكني المقدم من قبل الوزارة بدلًا من زوجها، وذلك في حال تنازل الزوج عن الدعم لصالحها.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإسكان سيف السويلم، وفقا لـ”الوطن”، أن للزوجة التقدم بطلب الدعم السكني عند وجود إقرار من قِبل الزوج بالتنازل عنه لصالحها، مبيناً أن الوزارة تستهدف دعم الأسر وليس الأفراد.

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وبيَّن أن هناك حالات يقوم فيها الزوج بتحويل الاستفادة من الدعم إلى زوجته عندما يكون متقاعدا وغير مؤهل للحصول على القرض المدعوم بقيمته الأعلى، في حين تكون زوجته موظفة وقادرة على الحصول على الحد الأعلى من القرض السكني المدعوم البالغ 500 ألف ريال، بالإضافة للفئات الأخرى كالأرامل والمطلقات.

وأكد أنه بإمكان الزوجين عمل تضامن لرفع القيمة الإجمالية للتمويل، وذلك وفق الإجراءات البنكية، ولكن الدعم في هذه الحالة يكون لشخص واحد إما الزوج أو الزوجة.

وأشار السويلم إلى أن المرأة التي لا تمتلك دخلا ولديها أسرة، وكانت من الأسر الضمانية، فإنها يمكنها الاستفادة من الإسكان التنموي، الذي يوفر وحدات سكنية بنظام الانتفاع من قبل الجمعيات الخيرية.